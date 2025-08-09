LISTA de estados en los que tormenta tropical Ivo dejará lluvias torrenciales el 9 y 10 de agosto

Ivo permanece como tormenta tropical, pero evolucionará a huracán categoría 1 en su paso por el Océano Pacífico mexicano, en donde dejará lluvias muy fuertes en 4 estados, además de la Ciudad de México y el Edomex, en donde las precipitaciones también serán intensas a lo largo de este fin de semana.

Ante la presencia de Ivo, estos cuatro estados deberán de permanecer en alerta, ante el incremento del oleaje, así como de intensas lluvias de hasta 50 a 75 mm:

Baja California Sur

Jalisco

Nayarit

Colima

Trayectoria de huracán Ivo en México

La tormenta tropical Ivo permanece en ese estatus de la escala Saffir-Simpson, pero SÍ evolucionará a huracán categoría 1. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, Ivo tendrá la siguiente trayectoria en los próximos días:

8 de agosto: Tormenta tropical, a 215 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas BCS

9 de agosto : Huracán categoría 1, a las 00:00 horas, a 325 km al sur-suroeste de Santa Fe BCS

9 de agosto: Tormenta tropical, a las 12:00 horas, a 405 km al sur-suroeste de Cabo San Lázaro BCS.

lluvias en CDMX y Edomex, ¿a qué hora lloverá HOY, 9 de agosto de 2025?

En los últimos dos días, la Ciudad de México y el Edomex han presentado una disminución en las temperaturas, derivado de las lluvias fuertes que han caído, mismas que continuarán a lo largo del fin de semana. Este sábado 9 de agosto de 2025, el amanecer y la noche serán frescos, aunque al mediodía estará soleado, sin embargo las lluvias comenzarán de manera generalizada a las 18:00 horas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 24 a 26 °C.

Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Sigue la TRAYECTORIA del huracán Ivo EN VIVO