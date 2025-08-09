Línea A del Metro, sin servicio en Los Reyes y La Paz, HOY 9 de agosto

El Metro de la Ciudad de México informó que se realiza una revisión en zona de vías, por lo que se implementa servicio provisional en la Línea A, de Pantitlán a Santa Marta en ambos sentidos. Las estaciones Los Reyes y La Paz permanecerán sin servicio hasta nuevo aviso.

Debido a que la falla acaba de ocurrir, aún no hay servicio de camiones de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que apoyen a los usuarios de la Línea A del Metro, que conecta al Oriente de la Ciudad de México con el Edomex. El anuncio del Sistema de Transporte Colectivo (STC) provocó diversos comentarios entre los usuarios.

Línea A del Metro falla

"Todo el tiempo fallan los trenes en la Paz, ¿cuántas ya llevan en el año? ¿Cuándo le van a dar prioridad?", "dejen de ponerle remedio de un día y métanle mantenimiento", "¿qué pasa en línea A? Ni porque es sábado pueden dar un servicio digno", fueron algunos de ellos.

¿Qué pasa en la Línea A del Metro?

En los últimos meses, la Línea A del Metro, que va de Pantitlán a La Paz, ha presentado múltiples fallas, en días de lluvia, pero también cuando no hay precipitaciones, como justo ocurre en este momento. El pasado 5 de agosto, el director del Metro, Adrián Rubalcava, explicó lo que ocurre con ese ramal del STC.

Aquel día, la Línea A presentó una falla de más de 24 horas, cuando se terminaron las labores de revisión, Rubalcava señaló que "de manera preliminar, se identificó que la afectación se debió a la ruptura de un hilo de contacto de la catenaria. El servicio operará con normalidad al inicio del servicio".

Concluyen trabajos en estación La Paz – Línea A

Informamos que estamos apunto de concluir los trabajos correctivos en la estación La Paz de la Línea A. De manera preliminar, se identificó que la afectación se debió a la ruptura de un hilo de contacto de la catenaria.… pic.twitter.com/NSdI5xeuI0 — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) August 5, 2025

El director del Metro señaló que existe una falla geológica que provoca grietas en los muros de contención y han reventado los cables de la catenaria. Debido a esta situación es que el gobierno de la Ciudad de México ha anunciado un proyecto para rehabilitar por completo a la Línea A del Metro.