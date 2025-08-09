Joven muere al estrellarse con su vocho en Periférico Sur; localizan osito de peluche junto al cuerpo

Durante la madrugada de este sábado 9 de agosto se registró una intensa movilización de cuerpos de emergencia tras un aparatoso accidente al sur de la Ciudad de México que dejó al menos una mujer de aproximadamente 30 años sin vida. Los hechos ocurrieron a la altura de la colonia Comuneros de Santa Úrsula, perteneciente a la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con reportes preliminares, un automóvil Volkswagen de color blanco, popularmente conocido como Vocho, quedó volcado en los carriles centrales de Periférico Sur. La víctima fue hallada a un costado de la puerta del piloto, tirada e inconsciente, junto con un oso de peluche.

A la zona arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) los cuales alertaron a paramédicos de la Cruz Roja, mismos que se encargaron de notificar que la conductora no presentaba signos vitales. Se espera que sean las autoridades de la Ciudad de México las encargadas de abrir una carpeta de investigación para esclarecer lo que originó el accidente.

Atendimos un choque reportado, en Circuito Azteca, colonia Comuneros de Santa Úrsula, en @TlalpanAl, informamos que lamentablemente resultó una persona sin signos vitales; procedimos a laborar y liberar la circulación. Servicio concluido.@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/f5Bn6PRK6S — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) August 9, 2025

SSC investiga el origen del choque: existen versiones encontradas

Existen varias versiones sobre el accidente que dejó sin vida a una mujer la madrugada de este fin de semana en Tlalpan. La primera apuntaría a que el vehículo que conducía la joven sufrió una ponchadura en una de las llantas, lo que habría provocado que perdiera el control y se estrellara contra un árbol.

Otros sugieren la posible participación de otro automóvil que habría impactado al vocho, ocasionando que este diera varias volteretas antes de detenerse. El vocho quedó con una llanta delantera izquierda destrozada, cristales esparcidos sobre el pavimento y abolladuras causadas por el violento impacto.

Por su parte, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) realizaron el levantamiento del cuerpo para su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) donde se espera que familiares puedan identificarlo tras una necropsia.