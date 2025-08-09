Inundaciones provocan caos al sur de la CDMX: Periférico y Picacho-Ajusco bajo el agua tras fuertes lluvias | VIDEOS

Por segundo día consecutivo, el sur de la Ciudad de México se vuelve un caos derivado de las intensas lluvias que se han registrado este sábado 9 de agosto. Zonas como Anillo Periférico y la Carretera Picacho-Ajusco reportan severas inundaciones y posible caída de granizo.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha activado Alerta Roja en la alcaldía Álvaro Obregón por posible caída de granizo e intensas lluvias. Por su parte, demarcaciones como Coyoacán, Magdalena Contreras y Cuajimalpa se encuentran en color naranja.

No hay paso en el bajo puente de Camino a Santa Teresa. pic.twitter.com/pTd3RFKCCe — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) August 10, 2025

El resto como Azcapotzalco, Xochimilco, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Tlalpan se encuentran en color amarillo, se pronostica caída de granizo y lluvias de entre 15 a 29 mm. Se exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones y no transitar en calles o avenidas afectadas por la lluvia.

Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ha implementado marcha de seguridad en las Líneas: 3, 5, 8, 9, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.

Granizo cayendo en Iztapalapa pic.twitter.com/p4U4jMqSYC — gxbrielos (@gabrielxkos1) August 9, 2025

En videos que han circulado en plataformas digitales se observa como en demarcaciones como Iztapalapa, al oriente de la CDMX, se registra caída de granizo. Grupos vecinales han informado que derivado de las afectaciones, no hay paso en el bajo puente de Camino a Santa Teresa.

Se espera que durante la tarde y parte de la noche la Ciudad de México sufra los estragos de las intensas lluvias. Una de las zonas más afectadas es Tlalpan donde usuarios de redes sociales han señalado que hasta el retorno de la caseta de la autopista México- Cuernavaca se encuentra inundado.