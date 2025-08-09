Fernandito, niño asesinado por 1000 pesos, sufría carencias en su casa, "luego nos pedía un taco": vecinos

Marcelina, madre del niño Fernandito, quien fue asesinado por una deuda de 1000 pesos, padece una discapacidad en el habla lo que le impidió pagar el monto que debía, además de que complicó que interpusiera la denuncia en contra de los tres prestamistas que secuestraron a su hijo.

"Que no se quede esto así. Que caiga el peso de la ley a ellos. Quisiera que se haga justicia por mi niño, es lo único que yo quiero, que se haga justicia por el menor. Quiero justicia para él", dijo Marcelina la tarde del 7 de agosto, luego de que los prestamistas que asesinaron al niño fueron ingresados al penal Neza-Bordo.

En ese mismo centro de reclusión es que el viernes 7 de agosto se llevó a cabo una audiencia en contra de los tres prestamistas, quienes secuestraron a Fernandito. Dichas personas son identificadas como:

Carlos N

Ana Lilia N

Lilia N

De acuerdo con la denuncia de Marcelina, ella pidió un préstamo a dichas personas, pero como no podía pagarlo fueron hasta su domicilio, ubicado en la colonia Villas de San Isidro, en donde le arrebataron al pequeño a su madre, a quien le dijeron que lo tomarían en prenda hasta que les liquidara.

Justicia para Fernandito

Marcelina acudió en tres ocasiones a la vecindad en donde vivían los usureros, pero no le quisieron dar al pequeño Fernando, a quien mantenían retenido con las manos amarradas. Karen, una vecina del niño, relató que el pequeño sufrió golpes en dicho lugar, pero también en su casa, por parte de su padrastro.

Karen, una de las vecinas de Fernando y su madre relató las condiciones en que los prestamistas tenían a Fernando. "Aquí lo maltrataban mucho, las personas que lo tenían aquí lo maltrataban, le pegaban, haga de cuenta que lo trataban como a un perro, lo tenían amarrado y la comida se la aventaban al piso, luego lo bañaban en los lavaderos con agua fría"

Sin embargo, la misma persona denunció que Fernandito ya sufría maltrato desde su casa. "No le daban de comer al niño, luego el niño iba y nos decía que si le regalábamos un taco porque su padrastro también le pegaba, como él es alcohólico, pues también le pegaba al niño".



