FECHA en que licencia y placas serán obligatorios para conductores de motobicis en CDMX

En la Ciudad de México cada vez son más las personas que utilizan motobicis para desplazarse en trayectos cortos y medianos, pero también el número de accidentes para quienes manejan esos vehículos, por lo que desde hace un tiempo los legisladores capitalinos han buscado la manera de regular la movilidad a través del uso de placas y licencia que será obligatorio a partir de cierta FECHA.

El pasado 7 de agosto, la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso local aprobó el dictamen con modificaciones a las iniciativas por las que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México en materia de regulación de la micro movilidad.

Motobicis se han convertido en un problema real en CDMX

Esta nueva normativa juntó los esfuerzos del diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Chávez Semerena, y la jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina. El dictamen aprobado plantea reformar las fracciones LIII, CIII, CIV y adicionar una fracción CIII bis al artículo 9, así como reformar la fracción IX del artículo 12 y el artículo 64 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.

Nuevas normas obligatorias para conductores de bicis eléctricas y scooters en CDMX

Con estas modificaciones, las bicimotos deberán de cumplir las siguientes normas obligatorias:

Portar licencia de conducir específica para el tipo de vehículo

Contar con placas y tarjeta de circulación

Usar casco y chaleco reflejante de manera obligatoria

Registrarse ante la Secretaría de Movilidad (Semovi)

Nueva regulación para bicis eléctricas

Estas nuevas disposiciones serán obligatorias para todos los conductores de Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPES), que cuenten con las siguientes características:

Con acelerador independiente

Motor eléctrico

Dos o más ruedas

Que superen los 25 kilómetros por hora

¿A partir de qué FECHA conductores de bicimotos deberán tener licencia y placas?

Al respecto, hay que recordar que existen dos clasificaciones para los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPES):

Tipo A (menores a 35 kilogramos) Tipo B (entre 35 y 350 kilogramos)

Ambos deberán cumplir con las disposiciones establecidas en la reforma en un lapso de 360 días, tiempo en el que el Gobierno de la Ciudad de México realizará las adecuaciones necesarias al Reglamento de Tránsito y a la Ley de Movilidad,