Este domingo 10 de agosto, muévete por la paz y contra las adicciones

Este domingo 10 de agosto, las calles del país se llenan de alegría y compromiso con la Rodada y Carrera por la Paz y Contra las Adicciones, un evento abierto a todas las personas: niñas, niños, jóvenes, adultos y hasta perritos.
Convocada por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), la rodada y carrera saldrá a las 9:00 horas desde la emblemática Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco y llegará a la Alameda Central.
Habrá una activación deportiva especial a cargo de la CONADE. Se podrá participar en bicicleta, patines, patineta, caminando o corriendo, en un ambiente 100% familiar y seguro.
El evento contará con la participación de ciclistas y deportistas destacados
La actividad forma parte de la Estrategia por la Paz y Contra las Adicciones del Gobierno de México y se realizará de manera simultánea en los 32 estados del país, con el objetivo de promover estilos de vida saludables y fortalecer la cultura de paz en todas las comunidades.
En la Ciudad de México, el evento contará con la participación de ciclistas y deportistas destacados, así como cientos de jóvenes comprometidos con un mejor futuro.
Este domingo, sal a las calles, muévete, sonríe y haz historia. Porque la paz también se construye pedaleando, trotando o caminando juntos", invitó el Gobierno de México a través del IMJUVE.