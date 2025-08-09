Detienen a sujeto ligado a grupo de narcomenudeo, utilizaba las redes sociales para repartir droga en la GAM

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron en la alcaldía Gustavo A. Madero a un hombre de 53 años, presuntamente vinculado a un grupo delictivo generador de violencia en la zona y dedicado a la venta y distribución de narcóticos.

De acuerdo con la corporación, el aseguramiento fue resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo para prevenir delitos de alto impacto y combatir el narcomenudeo. Los uniformados fueron desplegados en la colonia Tepeyac Insurgentes y, al circular sobre avenida Insurgentes Norte, entre avenida Ricarte y calle Montiel, observaron a un sujeto que manipulaba una bolsa de plástico con una hierba verde y seca, con características similares a la marihuana.

Hallaron en su poder dinero en efectivo y bolsas de droga

FOTO: SSC

Aseguran envoltorios con marihuana

Al aproximarse y realizarle una revisión preventiva en apego a los protocolos de actuación policial, los agentes hallaron en su poder una bolsa traslúcida que contenía tres envoltorios con probable marihuana, así como una bolsita de plástico con 67 cápsulas que resguardaban una sustancia sólida en piedra y dinero en efectivo.

El detenido fue informado de sus derechos y, junto con lo asegurado, trasladado ante el agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente.

La SSC informó que, de acuerdo con labores de inteligencia, el hombre estaría relacionado con una organización dedicada al narcomenudeo mediante el uso de redes sociales para concretar entregas de droga en distintas zonas de la Ciudad de México.

