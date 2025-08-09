Detienen a abuelo de 80 años por realizarse tocamientos dentro de una sala de cine con menores presentes

Durante la noche de ayer un grupo de menores de edad atravesaron por una incómoda situación, luego de que un hombre de la tercera edad se realizara tocamientos mientras se encontraba dentro de la sala de cine, por lo que fue acusado de cometer abuso sexual y detenido por elementos de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo con reportes policiacos, el hombre de 81 años de edad habría realizado los tocamientos mientras varios menores de edad se encontraban dentro de la sala cinematográfica, situada en la alcaldía Álvaro Obregón, al suroeste de la Ciudad de México.

Fueron elementos del Centro de Comando y Control (C2) Poniente quienes identificaron los actos de acoso sexual y reportaron el caso a la Policía Bancaria e Industrial, mientras monitoreaban en la sala de cine, situada en la calle 16 y Avenida Ferrocarril de Cuernavaca, en la colonia San Pedro de Los Pinos.

#BoletínSSC | #DETENIDO | #PBI | Efectivos de la @PBI_SSC detuvieron a un hombre señalado por su probable participación en el delito de acoso sexual, al interior de una sala cinematográfica ubicada en la @AlcaldiaAO.



El individuo, un adulto mayor de 81 años de edad, posiblemente… pic.twitter.com/QGmWuxm3mK — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 9, 2025

Autoridades informaron que los efectivos del C2 de acercaron al establecimiento para entrevistar a la encargada, quien señaló al hombre de la tercer edad supuestamente responsable de los actos de acoso, en presencia de varios pequeños que disfrutaban de la película. Ante la solicitud, los policías detuvieron al adulto mayor, le hicieron saber sus derechos de ley y lo trasladaron a un Ministerio Público de la alcaldía, donde se determinará su situación jurídica.

¿De cuánto es la pena por acoso sexual?

De acuerdo con el Artículo 179 del Código Penal, quienes soliciten favores sexuales para sí o para una tercera persona, realice conductas de naturaleza sexual sin consentimiento y cause daño o sufrimiento para quienes las reciba, se le impondrá una sanción de uno a tres años de prisión, así como multas de 4 mil a 10 mil pesos mexicanos. Por otro lado, si la victima es menor de edad, la pena puede alcanzar los 7 años de prisión.

EDG