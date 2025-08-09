Con el salario mínimo debería ser suficiente para acceder el Seguro Social: Sergio Guerrero

Sergio Guerrero, Secretario de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación, celebró que más de un millón de Trabajadores por Aplicación se encuentran afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pero hizo un llamado a la Secretaría del Trabajo y al Instituto para que “eliminen ciertas trabas donde nos obligan a generar más dinero para poder estar en la seguridad social”.

“Con el salario mínimo debería ser suficiente y no entendemos por qué tenemos estos porcentajes de exclusión que alejan cada vez más la posibilidad de acceder a la seguridad social”, expresó Sergio Guerrero.

Foto: Cuartoscuro

En entrevista para Informativo Fin de Semana con Selene Flores y Heriberto Vázquez de El Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, explicó que lo que quieren es que los primeros 6 meses sea una prueba piloto y hacer los ajustes a final de diciembre.

“Lo que van a ajustar con la prueba piloto es el funcionamiento y la operatividad en si misma de la inscripción a la seguridad social”, precisó Sergio Guerrero.

Refirió que el primer mes todos los Trabajadores por Aplicación están dados de alta y el segundo mes, los trabajadores necesitan tener cierto ingreso para acceder al seguro.

Sobre el aumento de 7% de Uber en sus tarifas de precios dijo que no considera que la gente deje de pedir este tipo de servicios por esta alza pero recalcó que dichas empresas si deben dar mejores pagos a los trabajadores y no trasladar los gastos a los usuarios.