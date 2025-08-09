CDMX arranca plan para rescatar sus barrancas; van por mil hectáreas

El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha este sábado un Plan Integral de Recuperación de Barrancas, que considera el rescate de mil hectáreas distribuidas en 26 barrancas consideradas Áreas de Valor Ambiental, con acciones programadas hasta 2030.

El anuncio, encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, tuvo lugar en la barranca de Tarango, en Álvaro Obregón, la más extensa de la ciudad con 267 hectáreas. Este ecosistema alberga bosque templado, pastizales y especies en riesgo como el cacomixtle y el teporingo. Desde este entorno, Brugada advirtió que no se permitirá que estos espacios “sigan sucios, deforestados o contaminados”, y los definió como auténticos pulmones urbanos que requieren atención urgente.

Las barrancas de Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan y Cuajimalpa, enfrentan problemas acumulados, desde invasiones irregulares, descargas de aguas residuales, pérdida de vegetación y acumulación de basura. Brugada recordó que las recientes lluvias, como la que cayó en la barranca del Río Mixcoac, evidencian la fragilidad de estos ecosistemas.

El plan contempla que, antes de que termine 2025, toda la superficie esté libre de residuos y al menos 500 hectáreas hayan iniciado un proceso de restauración ambiental. Entre las acciones inmediatas destacan revegetación, control de descargas y manejo integral de residuos. “En ocho días ya limpiamos ocho kilómetros del Río Mixcoac; ahora vamos por todas las barrancas”, aseguró la mandataria local.

Para cumplir los objetivos se conformará el Gabinete de Restauración de Ríos y Barrancas, integrado por dependencias capitalinas y autoridades locales. Las responsabilidades ya están distribuidas: Álvaro Obregón trabajará en cinco barrancas con 143 hectáreas; Cuajimalpa en cinco más con 50 hectáreas; la Secretaría del Medio Ambiente atenderá siete, con 203 hectáreas; la Secretaría de Gestión Integral del Agua, tres con 200 hectáreas; y la Secretaría de Obras y Servicios, otras tres con 317 hectáreas.

El programa también busca involucrar directamente a la ciudadanía. Se crearán los Guardianes de las Barrancas, vecinos que recibirán capacitación y un incentivo económico para vigilar, prevenir tiraderos clandestinos y denunciar invasiones o descargas ilegales. Brugada insistió en que se trata de un esfuerzo social tanto como ambiental, “si limpiamos y a la semana está igual, no habrá servido de nada”, advirtió.

El alcalde Javier López Casarín destacó que ya se han intervenido 9 de las 13 barrancas de su demarcación, retirando más de dos mil 700 toneladas de basura. Anunció la rehabilitación de un tramo de cuatro kilómetros y 80 hectáreas del Río Mixcoac y propuso declarar parte de la zona como Bosque Urbano. Además, busca obtener la certificación ambiental: Alcaldía Limpia, en coordinación con la Profepa, con la intención de que sirva de modelo para el resto del país.

La jornada concluyó con la firma de un acuerdo entre el Gobierno capitalino y las cuatro alcaldías implicadas. La meta es preservar estas áreas verdes, frenar cualquier intento de invasión y contribuir a los compromisos internacionales en materia de cambio climático. “Ni una invasión más, ni una construcción irregular más”, advirtió Brugada, quien subrayó que proteger las barrancas es también proteger el aire, el agua y la biodiversidad de la Ciudad de México.