Caso Fernandito: cronología del asesinato del niño de 5 años a manos de una familia de prestamistas

La sociedad mexicana se encuentra completamente conmocionada por el asesinato de Fernandito, un niño de tan solo 5 años de edad al que una familia de prestamistas le quitó la vida tras no poder cobrar una deuda de 1,000 pesos que la madre del menor había adquirido con anterioridad, por lo que, como era de esperarse, el caso ha generado una gran indignación y se convirtió en uno de los principales temas de conversación en plataformas digitales, por lo que si quieres enterarse de todo lo que se sabe al respecto, en esta nota te diremos cómo es que se desarrolló este lamentable episodio.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) fue el pasado lunes 28 de julio cuando Ana Lilia “N” y Lilia “N” acudieron al domicilio de Marcelina Noemí Gómez en la colonia Ejidal El Pino de Los Reyes La Paz, Estado de México con la intención de cobrarle una deuda de 1,000 pesos que había contraído con ellas con anterioridad, sin embargo, la mujer no contaba con dicha cantidad, por lo que las mujeres antes mencionadas no se iban a ir con las manos vacías y le arrebataron a su hijo de 5 años llamado Fernando, argumentando que se le devolverían una vez saldada la deuda.

Este es la casa donde la familia de prestamistas retuvo a Fernandito. Foto: Cuartoscuro

Según las declaraciones de la madre de Fernandito, entre el lunes 28 de julio y hasta el domingo 3 de agosto acudió en distintas ocasiones a denunciar lo sucedido en distintas instancias municipales, sin embargo, las autoridades de dicha demarcación mexiquense no le brindaron atención, además, también refirió que acudió al domicilio donde se encontraba retenido su hijo con la intención de recuperarlo u al menos verlo para asegurarse de que estuviera bien, pero los prestamistas no se lo permitían.

Ante esta situación, Marcelina Noemí optó por acudir a denunciar los hechos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) el lunes 4 de agosto y horas más tarde personal de la referida institución, así como de la Secretaría de Marina y de la Policía Municipal de la Paz acudieron el domicilio de la familia de prestamistas donde se encontraba el niño Fernandito, sin embargo, lo hallaron sin vida al interior de un costal oculto en un cuarto de la referida vivienda, la cual, cabe mencionar, también se ubica en la colonia Ejidal El Pino.

El Caso Fernandito ha provocado una gran conmoción entre la sociedad mexicana. Foto: Cuartoscuro

Durante el referido operativo se detuvo a tres personas involucradas con el asesinato del niño Fernandito, Ana Lilia “N”, “Lilia “N” y Carlos “N”, todos miembros de una familia dedicada a hacer préstamos de forma informal y fue el jueves 7 de agosto cuando fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, en esta misma fecha, la familia del menor dio a conocer que tras la autopsia a la que fue sometido el cuerpo del menor se determinó fue asesinado por golpes en la cabeza, además, también se determinó que no ingirió agua ni comida durante el tiempo que estuvo cautivo.

#Resultados. Agentes de la #FiscalíaEdoméx, en conjunto con elementos de la @SEMAR_mx y de la Policía Municipal de #LaPaz, ingresaron a un penal estatal a tres integrantes de una familia identificados como Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, quienes son investigados por su… pic.twitter.com/GqPa4kaAj5 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 8, 2025

Tras la primera audiencia del caso, la cual, se realizó el viernes 8 de agosto, las autoridades mexiquenses determinaron imponerle prisión preventiva a los miembros de una familia de prestamistas vinculados con el asesinato del niño Fernandito y se precisó que será el próximo lunes 11 de agosto cuando se lleve a cabo una nueva audiencia en la que se tiene previsto sean vinculados a proceso por homicidio y otros delitos relacionados con desaparición de personas y hasta la comisión de posible tortura.