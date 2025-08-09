Carlos, Alexander y Axel: quiénes son los 3 jóvenes que desaparecieron en Jalisco y fueron hallados sin vida en Sinaloa

El mundo del crimen organizado tiene diversas estrategias para reclutar nuevos elementos a sus filas. Un ejemplo de ello es mediante redes sociales o videojuegos, donde enganchan a jóvenes para sumarse a organizaciones como Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el Cártel de Sinaloa.

El estado de Jalisco se encuentra en conmoción luego de que se diera a conocer los casos de Carlos, Alexander y Axel, jóvenes de entre 16 y 24 años de edad que fueron reportados como desaparecidos en Occidente pero fueron hallados sin vida hasta las tierras de Sinaloa.

Las investigaciones del Gobierno Federal han exhibido al menos 39 cuentas de redes sociales que ofrecían ofertas falsas de trabajo para enganchar víctimas y llevarlas al campo de adiestramiento en Teuchitlán, en donde tenían que sufrir diversas actividades violentas para colocarse en un puesto importante dentro de la organización.

Los videos son ilustrados con canciones relacionadas con el crimen organizado e imágenes atractivas para los jóvenes. Incluso en las investigaciones se ha arrojado que hasta en videosjuegos como Roblox o FreeFire también han ingresado para enganchar a los usuarios más jóvenes.

Los videos utilizan las siguientes frases como gancho:

Saca adelante a mamá

Desde morrillo le busque a los negocios turbios

Le entra o qué mi plebe

Foto: Cuartoscuro

¿Quiénes eran los jóvenes desaparecidos en Jalisco y hallados sin vida en Sinaloa?

Axel Aaron Alvarado Morales

El joven de 24 años de edad fue asesinado a balazos en el estado de Sinaloa. La Comisión de Búsqueda del Estado de Jalisco reportó que la víctima fue vista por última vez el 13 de octubre de 2024, en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan. Al momento de su desaparición, vestía playera y tenis negros, pantalón azul y llevaba una mochila color tinta, con ropa al interior.

Axel murió durante un ataque armado el pasado 4 de julio en Culiacán. El joven de 24 años tenía el cabello quebrado corto, era de tez morena clara y complexión robusta. Tenia lunares en ambas mejillas y tenía tatuajes en el brazo izquierdo, hombro izquierdo y abdomen.

Foto: FGE

Paul Alexander Ávila Aguirre

De acuerdo con la FGE de Jalisco, Paul de 16 años, asesinado durante un enfrentamiento en Culiacán, fue reclutado por el grupo criminal Deltas, del Cártel Jalisco Nueva Generación, a través de redes sociales. Autoridades revelaron que las víctimas siguen una ruta específica, que comienza en Jalisco, pasa por Zacatecas, y luego a Nayarit, antes de ser trasladados a Sinaloa.

Alexander tenía 16 años de edad con cicatrices en mejilla derecha y dedo meñique izquierdo. En su rostro padecía acne derivado de la adolescencia. Complexión delgada y con una altura de 1.70 metros. El día de su desparición, el 10 de mayo de 2025 en Ixtlahuacán de los Membrillos, la victima portaba una camisa salmón, pantalón de mezclilla y tenis negros.

Alexander tenía 16 años de edad con cicatrices en mejilla derecha y dedo meñique izquierdo

Foto: FGE

Carlos Alejandro Estrada

Al igual que Alexander, Carlos también tenía 16 años de edad y desapareció en mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco. Usaba brackets y tenía un tatuaje en el cuello que decía "Alejandra 85". Era de tez morena clara y complexión delgada. Vestía de camisa blanca, sudadera azul y pantalón azul. Tanto él como Alexander murieron en enfrentamientos armados en Sinaloa entre el 13 y 14 de julio.