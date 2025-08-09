Capturan a hombre por tener un cocodrilo y vender animales exóticos en redes sociales

Elementos de la Fuerza Civil de Nuevo León, adscritos a la recién creada División Ambiental, detuvieron en Guadalupe a un hombre acusado de comercializar especies protegidas, lo que está claramente prohibido en México gracias a las leyes ambientales de la SEMARNAT.

La captura ocurrió en el cruce de las calles San Rafael e Independencia, en la colonia San Rafael, donde los agentes interceptaron a Rubén “N”, quien se desplazaba en un automóvil y durante la revisión, le fue asegurado un ejemplar de cocodrilo moreletii de apenas unas semanas de nacido, el cual presuntamente ofrecía a través de redes sociales.

De acuerdo con la corporación, el sospechoso fue ubicado gracias a labores de inteligencia, pues tras su detención, quedó a disposición del Ministerio Público para que se realicen las investigaciones correspondientes.

¿Está permitido tener cocodrilos en México?

En México, la tenencia de cocodrilos está regulada por leyes ambientales y no está permitida como mascota común, pues el cocodrilo moreletii, también conocido como cocodrilo de pantano, es una especie protegida incluida en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

Así como también el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), esto significa que su captura, transporte, venta o posesión están prohibidos sin contar con la autorización correspondiente para poseer legalmente uno de estos ejemplares, es obligatorio contar con permisos expedidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Además, el animal debe provenir de una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) o de un Predio o Instalación de Manejo de Vida Silvestre (PIMVS), que garanticen su origen legal y manejo adecuado.

También es necesario contar con documentación oficial, como facturas y certificados, que acrediten la procedencia del cocodrilo, así como cumplir con instalaciones específicas que aseguren su bienestar y seguridad, las autoridades ambientales supervisan el cumplimiento de estas disposiciones para evitar el tráfico ilegal de especies.