Cachan a infiel y esposa embiste auto hasta atravesar una barda en Campeche

Una mujer que presuntamente "cachó" a su esposo en una infidelidad provocó caos en el barrio de Santa Lucía, en la capital de Campeche, pues chocó dos vehículos y derribó una barda, lo que incluso causó que fuera llevada al hospital y será objeto de una investigación por parte de la policía.

Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) y de la Policía Estatal refirieron que los hechos ocurrieron la tarde del viernes 8 de agosto cuando una mujer llegó a un negocio conocido como "Negroe", pues conocidos le dijeron que su esposo se encontraba con otra mujer a bordo de un auto.



????Esposa cacha a su marido siendo infiel y embiste su camioneta

Mujer termina en el hospital tras cachar a su marido siendo infiel

La esposa del supuesto infiel iba a bordo de una camioneta blanca. La mujer discutió con su marido a las afueras del "Negroe" y posteriormente subió a su vehículo para pisar el acelerador con fuerza e impactar a otra camioneta roja, que se encontraba en el estacionamiento del local.

Noticias Relacionadas Mujer descubre a su esposo con su amante y junto a su hija decide pelear con ella en centro comercial | VIDEO

El impacto fue tan fuerte que alcanzaron a otro auto que también se encontraba estacionado en el sitio, mismo que derribó una barda de un comercio en donde se venden radiadores para autos. En dicho negocio se encontraba una mujer, quien sufrió una crisis nerviosa por lo sucedido.

Los vehículos involucrados quedaron en medio de la calle siguiente, Palizada, en donde se ubica una televisora y radiodifusora local, por lo que el reporte de lo acontecido se difundió rápidamente en Campeche. La mujer que impactó su vehículo por la supuesta infidelidad de su marido fue llevada al hospital y también tendrá que rendir su declaración ante el Ministerio Público.

Esposa cacha a su marido siendo infiel y embiste su camioneta



