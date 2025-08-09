Asesinan a balazos a un hombre en CDMX tras acudir a una cita para comprar una motocicleta que vendían en redes

En calles de la alcaldía Tláhuac, al sur de la Ciudad de México, un hombre fue asesinado a balazos luego de caer en una estafa derivado de una presunta compra de motocicleta que hizo a través de redes sociales. Los hechos ocurrieron en la esquina de las calles Riachuelo Serpentino y Hoja Seca, colonia San José.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al punto y se percataron que un grupo de personas estaban reteniendo al presunto agresor que junto con un cómplice realizaron el ataque. Por otro lado, un hombre de aproximadamente 40 años de edad, se encontraba sobre la cinta asfáltica con manchas hemáticas en el rostro, por lo que se solicitó apoyo médico.

Al sitio acudieron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), institución que notificó que la víctima no presentaba signos vitales. Policías resguardaron la integridad física del posible implicado, a quien se le aseguró una motocicleta color morado con negro.

La SSC de la CDMX recordó a la ciudadanía algunas recomendaciones a seguir para mitigar riesgos al intentar comprar o vender un vehículo a través de plataformas digitales y redes sociales, entre las que destacan:

Elegir, en la medida de lo posible, comercios establecidos o plataformas empresariales formales para la adquisición de estos bienes.

Hacer uso de los Módulos de Compra Segura que opera la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

Solicitar, desde la aplicación Mi Policía, el acompañamiento de un oficial durante la compra de un automóvil.