Aseguran en Chiapas y Guerrero 2.5 toneladas de metanfetamina, un narcolaboratorio y una bodega de almacenamiento

esultado de investigaciones de campo y gabinete, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el estado de Chiapas, ejecutaron una orden de cateo e inhabilitaron un laboratorio clandestino, donde aseguraron 2.5 toneladas de metanfetamina, tambos con sustancias para la fabricación de drogas sintéticas, un arma de fuego y cuatro camiones. En otra acción en el estado de Guerrero, aseguraron más de 4 toneladas de sustancias químicas.

En atención a diferentes líneas de investigación, los agentes de seguridad ubicaron un predio en la comunidad Margarita Maza de Juárez, el cual era utilizado para almacenar sustancias para la fabricación de drogas sintéticas, por lo que recabaron datos de prueba suficientes que fueron entregadas a un Juez de Control, quien otorgó la orden para intervenir el inmueble.

En seguimiento a líneas de investigación, en Chiapas, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico con @Defensamx1, inhabilitaron un laboratorio para la elaboración de metanfetaminas y aseguraron 2.5 toneladas de esta droga.

Fue así que, mediante un despliegue coordinado, se ejecutó la orden de cateo, donde hallaron 2,500 kilos de metanfetamina, un arma de fuego, cuatro camiones, más de 300 tambos y contenedores con sustancias químicas para la fabricación de drogas sintéticas, así como diferentes recipientes y artefactos metálicos.

En tanto, en el estado de Guerrero, se ejecutó otra orden de cateo en un inmueble de la localidad Carachurio, en el municipio de Zirándaro, donde los agentes de seguridad hallaron 2,688 kilos de sosa cáustica, 1,575 kilos de una sustancia cristalina y 7,400 litros de una sustancia líquida.

De lo anterior se informó a las autoridades ministeriales correspondientes para integrar las carpetas de investigación de cada uno de los casos, en tanto los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para impedir la fabricación y comercialización de sustancias ilícitas que lleguen a las calles y a manos de los jóvenes.

