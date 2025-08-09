Activan Alerta Morada por fuertes lluvias en CDMX: policías ayudan a pasajeros varados en inundación en Iztapalapa

En redes sociales se viralizó un momento delicado, pues desde la cuenta del SSC de la Ciudad de México, donde compartieron como apoyaron a una “combi” de la ruta de la zona de Iztapalapa a salir de una inundación provocada por las fuertes lluvias este 9 de agosto de 2025.

“Al oriente de la ciudad, policías de la SSC auxilian para el retiro de una camioneta de Transporte Público Concesionado, debido a los desperfectos mecánicos originados por la inundación en la calzada Ignacio Zaragoza y Cayetano Andrade, en Santa Martha Acatitla, Alcaldía Iztapalapa.”, dijo la dependencia en X, antes Twitter.

Asimismo se puede ver cómo los policías ayudan a los pasajeros a poder salir luego de la fuerte lluvia que azotó la Ciudad de México este fin de semana, luego de que se activará desde la alerta roja hasta la alerta amarilla por lluvia según la cuenta de Protección Civil de la Ciudad de México.

Debido a las intensas lluvias que se han registrado esta noche en la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) han activado la Alerta Morada en demarcaciones como Álvaro Obregón donde se espera caída de granizo y grandes encharcamientos.

¿Cómo está el Clima en la CDMX hoy 9 de agosto?

Para este sábado 9 de agosto de 2025, México enfrentará un escenario meteorológico complejo debido a la presencia de la tormenta tropical Ivo, el monzón mexicano, vaguadas y canales de baja presión, que en conjunto generarán chubascos y lluvias fuertes en gran parte del territorio nacional.

Destacan lluvias puntuales muy fuertes en Sonora y Guerrero, además de oleaje elevado en Baja California Sur por la circulación residual de Ivo, que se desplaza al suroeste de la península de Baja California y se debilita gradualmente.

En el noreste del país, el monzón mexicano y la vaguada en altura favorecerán lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en estados como Nuevo León y Tamaulipas, donde además inicia una onda de calor.

En la Ciudad de México y áreas circundantes, la combinación de un canal de baja presión y la entrada de humedad generará intervalos de chubascos con posible actividad eléctrica durante la tarde y noche, por lo que se recomienda estar atentos a las condiciones cambiantes.

Por otro lado, el sureste mexicano también experimentará lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, debido a la influencia de un canal de baja presión y el ingreso de aire húmedo proveniente del Golfo de México y el Mar Caribe.