Abandonan a bebé de 3 meses en Ecatepec: ya sufría de hipotermia

Un recién nacido de al menos 3 meses de edad fue localizado con vida durante la madrugada de este sábado 9 de agosto, sobre la carretera federal México–Pachuca, a la altura de Santo Tomás Chiconautla, frente a una tienda de electrodomésticos, en el municipio de Ecatepec de Morelos.

El hallazgo fue realizado por una pareja que circulaba por la zona y, al percatarse de la presencia del menor, solicitó el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), así los uniformados confirmaron que se trataba de un bebé varón y solicitaron la intervención de los servicios de emergencia.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos atendieron al menor en el lugar, donde constataron que presentaba signos de hipotermia, por lo que tras estabilizarlo, fue trasladado al Hospital de Las Américas, donde se reporta en condición estable y bajo observación.

ABANDONAN A BEBÉ DE 3 MESES EN CALLES DE #ECATEPEC; YA PRESENTABA SINTOMAS DE HIPOTERMIA.

El pequeño fue localizado por una pareja sobre la carretera federal #México-#Pachuca, a la altura de Santo Tomás #Chiconautla, frente a una tienda Elektra.

El… pic.twitter.com/qZvbSvw7Yi — Corresponsales MX (@CorresponsalsMX) August 10, 2025

¿Qué pasó con el bebé de 3 meses encontrado en el Edo Mex?

Las autoridades estatales iniciaron una investigación para determinar el tiempo que el bebé permaneció en el sitio y la identidad de los responsables, además el caso se suma a otros incidentes recientes de abandono infantil en Ecatepec, como el registrado en mayo pasado en Ciudad Azteca y otro en agosto de 2024 en la colonia Olímpica 68.

Pues en el caso vivido en CD Azteca se encontró a una recién nacida en una bolsa, mientras que el segundo mencionado, el menor fue encontrado en una bolsa de supermercado, por lo pronto el Sistema DIF estatal dará seguimiento a la situación del menor para garantizar su protección.

Cabe destacar que de acuerdo con la Secretaría de Salud entre 2010 y 2023 se registraron cerca de 3036 casos de abandono tan solo en el Estado de México, por lo que el porcentaje de crecimiento fue cerca del 70 por ciento respecto a años anteriores vividos en el Estado de México.