"Yo no fui la culpable, Fernandito se cayó, yo lo atendí, pero pues se murió": Lilia N declara sobre la muerte del menor

En entrevista con Oscar Mario Beteta para Heraldo Radio, habló Fabiola Villa, abogada de la mamá de "Fernandito" de 5 años de edad, quien falleció presuntamente a manos de Carlos "N", Ana Lilia "N" y Lilia "N", una familia que privó de su libertad al menor de edad, porque su madre no pudo pagar una deuda de mil pesos que tenía con los ahora detenidos.

De acuerdo con la abogada, la madre del menor la contactó a través de una página de Facebook y le contó todo lo que había sucedido, así como le expresó el miedo que tenía de que los detenidos salgan libres "es por ello que me trasladé inmediatamente como a eso de las 14:30 horas del día 5 de agosto para atender la situación", dijo Villa.

Fabiola Villa contó que Fernandito le fue arrebatado a la madre el lunes 28 de julio en la puerta de su casa, con la amenaza de que si no pagaba la deuda de mil pesos no le entregarían al menor. Pese a que la madre buscó ayuda con las autoridades, fue hasta el lunes 4 de agosto que acudieron al domicilio de los detenidos esperando encontrar con vida a Fernando de 5 años de edad, "sin embargo, no sucedió así", lamentó la abogada.

A mi pesar lo voy a decir, esas instituciones tienen filtros, y esos filtros son la policía que está en la puerta. Entonces ese policía que está en la puerta es el que le dijo a la madre 'aquí no es, vete a la Fiscalía de los Reyes', y ahí va a la Fiscalía de los Reyes; igual en la Fiscalía de los Reyes hay filtros, ella le dice 'necesito hacer esto, no es que no te toca a ti aquí, porque hay una especializada que es de desaparecidos y lo tuyo es un desaparecido', o sea son gente que no sabe nada de leyes, que no sabe nada de nada, entonces no le dan buena información a los usuarios", manifestó la abogada.

Y continuó: "la mandan a Neza Palacio, porque ahí está la Fiscalía de Desaparecidos de esta región, entonces llega e igual pasa por el filtro y le dicen lo mismo, 'no te pueden atender, ¿por qué?, qué crees no hay ministerios públicos de desaparecidos, pero sabes qué, ya es viernes, ve el día lunes, que fue el 4 de agosto, y te van a iniciar tu Carpeta allá en Ciudad Mujeres, y es lo que pasó".

Dictan prisión preventiva justificada a los detenidos

En entrevista para Heraldo Radio, Fabiola Villa, la abogada de la mamá de Fernandito, resaltó que una de las detenidas, Lilia "N", ya declaró y aseguró que el menor de 5 años de edad "casualmente murió por una caída".

Ya declaró Lilia y declara el día de hoy en la audiencia, ella dice y nos refiere que sí, que sí tenía el menor, pero que la mamá lo había dejado desde el día 22 de julio, y que no supo a dónde se fue a vivir, y que por lo tanto ahí tenía el menor, y que ya no comía Fernandito y se cayó, casualmente se cayó, se pegó en la cabeza, se volvió a pegar y se cayó otra vez, o sea, lo refiere como si nada, 'yo no fui la culpable, Fernandito se cayó, yo lo atendí, pero pues se murió", relató Villa.

Finalmente, la abogada afirmó que la detención de Carlos "N", Ana Lilia "N" y Lilia "N" ya fue determinada como legal por parte de un juez, "y existe también la situación de la medida cautelar de prisión preventiva justificada que pues obviamente esa parte fue por el Ministerio Público y también por la asesoría, porque se le pasaron ahí cositas al Ministerio Público que nosotros referimos en la audiencia", concluyó.