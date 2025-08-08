Xóchitl Bravo defiende iniciativa para regular scooters y bicis eléctricas, Roberto Remes pide que policías apliquen sanciones

Luego de que ayer la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso de la Ciudad de México avalara exigir licencia y placa a conductores de scooters y bicis eléctricas, Xóchitl Bravo, coordinadora de diputados locales de Morena y Roberto Remes, Urbanologo en Mobilidad, debatieron sobre su uso.

Xóchitl Bravo explicó que la iniciativa enviada por la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, tiene como objetivo “que todos podamos caminar de manera pacífica, con mucha seguridad en las calles primarias, secundarias de esta ciudad” y establecer mecanismos en donde peatones ciclistas puedan transitar de manera segura porque todos usamos el espacio público y es importante hacerlo de manera ordenado y procurando la seguridad vial.

Foto: El Heraldo de México

Roberto Remes dijo que la iniciativa “en términos de sentido común está en la línea correcta” pero dijo que las cosas no están sucediendo como debieran en la acción ya que el reglamento actual no se ejecuta y teme que pase lo mismo con el nuevo.

“Los policías de tránsito no están aplicando sanciones”, acusó Roberto Remes.

Durante su participación en la mesa de debate en Horizonte H con Héctor Jiménez de El Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, Xóchilt Bravo explicó que “es todo un conjunto de temas que se tienen que estar platicando y discutiendo el espacio plástico es uno” y que es de vital importancia que se hagan “campañas para la concientización”.

“El tema tiene que ver con la velocidad pero también con respetar los pasos peatonales, respetar al transeúnte” , explicó Xóchitl Bravo.

Foto: El Heraldo de México

Para Roberto Remes, la Secretaría de Economía juega un papel de relevancia ya que ellos dictan la normatividad de importación y eso facilitaría regular señaló que “el Congreso regula en paso ciego porque no hay regularidad desde la importación”.

Al ser cuestionados sobre la edad para tener licencias de conducir de los scooters que sería a partir de los 14 o 16 años, ambos coincidieron en que debe establecerse una edad e insistir en la concientización en la sociedad.

“Yo no vería tan mal que los adolescentes lo usaran siempre y cuando viniera una inercia de bajar la velocidad, si no viene esta inercia no quiero ver tampoco adolescentes rompiéndose la cabeza”, dijo Roberto Remes.

Foto: El Heraldo de México

Roberto Remes no descartó que una empresa rente este servicio pero indicó que en la actualidad “la regulación de Ciudad de México quedó muy estricta” y eso complicó que las empresas brinden estos servicios.