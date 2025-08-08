Uuc-kib Espadas pide consultar al INE en reforma electoral para evitar deficiencias como en la reforma judicial

Uuc-kib Espadas Ancona, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), destacó que el organismo autónomo tiene conocimiento y prácticas acumuladas a lo largo de décadas que son fundamentales para poder participar e incidir en la toma de decisiones de la reforma electoral, como lo señaló la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, quien dijo que buscarán un diálogo con la comisión presidencial y con la comisión legislativa encargadas de la redacción y aprobación del proyecto de ley.

“A la hora de discutir las partes organizativas, administrativas del proceso electoral y los mecanismos técnicos con los que se implementan, me parece ahí que la opinión técnica del INE es me atrevo a decir imprescindible para legislar adecuadamente estos mecanismos”, dijo en entrevista para el programa de “Sergio Sarmiento y Lupita Juárez”, de El Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

El consejero puso como ejemplo las deficiencias legislativas que tuvo la reforma judicial derivadas de que no se consultó “absolutamente nada al INE” por lo que el organismo autónomo tuvo corregir sobre la marcha la organización de la elección judicial.

Imagen de una Sesión Ordinaria en el Instituto Nacional Electoral. Créditos: Cuartoscuro/archivo.

Uuc-kib Espadas: Comisión presidencial para reforma electoral debe mostrar apertura para escuchar

Espadas Ancona aseveró que los consejeros del INE están en la mejor disposición de proporcionar su experiencia y conocimientos acumulados que son institucionales a la comisión presidencial encargada de redactar la reforma electoral, que será presentada al poder legislativo.

Hay una experiencia acumulada que no debe desperdiciarse a la hora de legislar”, comentó al señalar que este acercamiento con la comisión no afecta la autonomía e independencia del INE.

Uuc-kib Espadas reiteró que es crucial que esta comisión presidencial muestra una apertura para escuchar a la sociedad, a los partidos políticos, organizaciones, académicos y el INE, ya que se estaría aprobando una reforma electoral que modificará la manera en que la ciudadanía elegirá a sus representantes y gobernantes.

Eso es algo que tiene que tener una discusión amplia, profunda y serena”, dijo.

Espadas Ancona fue más específico en los temas en lo que se tendría que consultar a los consejeros del INE y señaló que su experiencia puede aportar en la parte organizativa de la elección, así como en los mecanismos para la selección de funcionarios de casilla, que dijo, son complejos, pero al mismo tiempo han sido un instrumento fundamental para garantizar que los ciudadanos cuiden el voto.