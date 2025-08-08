Una discusión, un celular y un barandal incompleto, las claves de la pareja que cayó desde el segundo piso de un bar

Un hombre pretendía revisarle el celular a su novia cuando convivían en un bar de Perú, pero esto provocó la molestia de la joven, quien comenzó a perseguir a su pareja por los pasillos de dicho establecimiento, sin embargo, debido a la deficiente infraestructura del inmueble ambos cayeron desde un segundo piso y dicho episodio tuvo un desenlace fatal pues la mujer de tan solo 21 años de edad perdió la vida, mientras que su pareja ahora se debate entre la vida y la muerte en un hospital, por lo que, como era de esperarse, este caso se hizo viral en plataformas digitales donde se originó un intenso debate en torno a la responsabilidad de lo sucedido.

Este desafortunado episodio ocurrió la madrugada del pasado lunes 4 de agosto al interior de un bar ubicado en Los Callejones en Puerto Inca, provincia perteneciente al departamento de Huánuco, Perú y de acuerdo con la información difundida por distintos medios locales, la joven pareja conformada por Emely Fiorella Mego Díaz (21 años) y Henry Manuel del Águila Macedo (27 años) se encontraba en estado de ebriedad cuando cayeron desde un segundo piso y se precisó que esta tragedia se habría originado por la disputa por un celular pues como se dijo antes, el sujeto presuntamente pretendía revisar las conversaciones de su compañera sentimental.

Emely perseguía a Henry para recuperar su celular cuando ocurrió la tragedia. Foto: FB: Uchiza Informa

Así fueron los últimos segundos con vida de Emily, la joven que murió tras caer desde el segundo piso de un bar junto a su pareja

En un video que circula en redes sociales se puede apreciar que Emely Fiorella se encontraba persiguiendo a Henry Manuel por los pasillos del bar llamado “El Chapo” con la intención de recuperar su celular y evitar que el joven lo revisara, sin embargo, cuando el joven llega a una zona donde había escaleras se detiene de forma abrupta y da la media vuelta con la intención de parar la persecución, pero la joven no logró detenerse y prácticamente terminó tacleándolo, no obstante, no contaba con que el barandal de dicha zona estaba incompleto, por lo que ambos cayeron desde una altura de aproximadamente 6 metros.

La caída fue fatal para Emely Fiorella pues perdió la vida de forma inmediata, mientras que Henry Manuel logró sobrevivir, pero quedó gravemente herido, por lo que minutos después fue trasladado a un hospital por los equipos de emergencia que arribaron al referido establecimiento para atender dicha tragedia, además, trascendió que es reportado en estado crítico, por lo que continúa debatiéndose entre la vida y la muerte.

Emely perdió la vida tras caer desde el segundo piso de un bar mientras que Henry quedó gravemente herido. Foto: FB: Uchiza Informa

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, la Policía Nacional Peruana y el Ministerio Público de dicho país informaron que iniciaron las diligencias correspondientes para poder esclarecer cómo es que se originó el accidente que dejó como saldo la muerte de Emely Fiorella y la hospitalización de Henry Manuel para así poder deslindar responsabilidades en caso de ser necesario, asimismo, se informó que el inmueble donde ocurrieron los hechos quedaría suspendido por no contar con la infraestructura adecuada para su funcionamiento y por no contar por con un protocolo de actuación en caso de emergencias pues trascendió que su respuesta ante la tragedia fue tardía.