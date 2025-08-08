Una deuda de 1000 pesos, un costal y 3 prestamistas, las claves de Fernandito, niño asesinado y tomado "en prenda"

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGEM) informó que dos mujeres y un hombre fueron detenidos por el secuestro y homicidio de un niño de 5 años, identificado como Fernando, a quien los tres sujetos "tomaron en prenda" para exigir a la madre del menor un pago de una deuda de 1000 pesos en el municipio de los Reyes-La Paz

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) las personas detenidas vinculadas con el asesinato de un niño de 5 años en el municipio de Los Reyes La Paz el pasado 28 de julio se identificaron como:

Carlos “N”

Ana Lilia “N”

Lilia “N”

Los tres sujetos fueron remitidos al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl donde serán indagadas por su probable participación en la comisión de los delitos de desaparición de persona y homicidio agravado.

3 prestamistas detenidos por el homicidio de Fernandito

En el marco de la aprehensión de dichas personas, vecinos de la colonia Ejidal El Pino se manifestaron en exigencia de justicia para el pequeño, quien estuvo retenido desde el 28 de julio y hasta el 4 de agosto, fecha en que se descubrió el cuerpo del menor de edad.

Los hechos se remontan al pasado mes de julio cuando Marcelina, madre de Fernandito, pidió un préstamo a Carlos, Ana Lilia y Lilia, quienes prestaban dinero a la gente, a quienes les cobraban con interés y de manera violenta. Debido a que la mujer no podía pagar los 1000 pesos, dichas personas tomaron al niño "en prenda".

Los prestamistas amenazaron a Marcelina con regresarle a su hijo hasta que les pagara. La mujer asegura que fue a buscar en tres ocasiones a los agiotistas, quienes vivían en una vecindad ubicada en la calle Carmen Serdán, colonia Ejidal El Pino, en el municipio de Los Reyes La Paz.

Los usureros mantenían retenido al pequeño, de sólo 5 años, a quien golpeaban, maltrataban y daban poco de comer. Los vecinos llegaron a escuchar lo que sucedía, por lo que le reclamaron a los hoy presos y llamaron a la policía municipal, que acudió el 4 de agosto al domicilio, a lo que también se sumó la denuncia de Marcelina.

En el lugar encontraron el cuerpo sin vida de Fernandito, adentro de un costal, ya con varios días de descomposición, entre bolsas de basura, en un cuarto en obra negra.

Claves de Fernandito, el niño que fue asesinado por una deuda de 1000 pesos