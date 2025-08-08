Tres mujeres caen con fusiles y más de 300 balas en Culiacán

Un operativo de fuerzas federales y estatales terminó con la detención de tres mujeres que transportaban armas largas, cargadores y cartuchos en el sector Barrancos, al sur de la capital sinaloense.

La intervención fue encabezada por elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva.

Las mujeres viajaban en un automóvil que fue interceptado durante patrullajes de prevención. En el interior del vehículo se localizaron dos fusiles AK-47, 12 cargadores, 350 cartuchos útiles, tres bolsos, tres monederos y cinco teléfonos celulares.

Las detenidas, junto con el vehículo y los objetos asegurados, fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República para que determine su situación legal.

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos forman parte del reforzamiento de la seguridad en la entidad e hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier actividad sospechosa a los números 911 y 089.