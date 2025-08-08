Tiembla en México: estos son los sismos registrados HOY 8 de agosto

Durante la madrugada de hoy viernes 8 de agosto se registraron 29 sismos y microsismos, el más fuerte de magnitud 3.9 con epicentro en Unión Hidalgo, Oaxaca y el más débil de 2.4, en Peribán Michoacán, de acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN). No fue necesario activar la alerta sísmica.
De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, un sismo es el rompimiento de las rocas en el interior de la Tierra, esta ruptura violenta provoca una liberación repentina de energía acumulada, que se propaga en forma de ondas sísmicas en todas las direcciones
Algunas recomendaciones de Protección Civil ante un sismo son: Mantener la calma y buscar las zonas de seguridad en el lugar donde te encuentres; alejarse de ventanas, espejos y otros objetos de cristal que pudieran romperse; en la calle, aléjese de cables o ramas, balcones o edificios con cristales que podrían caer; buscar los muros de carga y columnas para pararse junto a ellos. Si se encuentra en su vehículo, busque estacionarse lejos de postes, cables y puentes.
¿Dónde tembló hoy en México?
De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, estos son los temblores ocurridos con corte a las 5:00 de la madrugada.
- Hora: 5:00 am. Epicentro: sureste de Peribán, en Michoacán, con coordenadas de 19.412°, -102.364°, una profundidad de 16.7 kilómetros. Magnitud de 2.7.
- Hora: 4:59 am. Epicentro: sureste de Peribán, en Michoacán, con coordenadas de 16.091°, -93.711°, una profundidad de 15 kilómetros. Magnitud de 2.6.
- Hora: 4:59 am. Epicentro: este de Tonalá, en Chiapas, con coordenadas de 19.412°, -102.364°, una profundidad de 107 kilómetros. Magnitud de 3.7.
- Hora: 4:51 am. Epicentro: sureste de Pijijiapan, en Chiapas, con coordenadas de 15.592°, -93.145°, una profundidad de 101.6 kilómetros. Magnitud de 3.6.
- Hora: 4:29 am. Epicentro: sureste de Peribán, en Michoacán, con coordenadas de 19.412°, -102.364°, una profundidad de 17.5 kilómetros. Magnitud de 2.6.
- Hora: 4:23 am. Epicentro: sureste de Peribán, en Michoacán, con coordenadas de 19.412°, -102.364°, una profundidad de 15.8 kilómetros. Magnitud de 2.7.
- Hora: 4:09 am. Epicentro: sur de Tecomán, en Colima, con coordenadas de 18.669°, -103.841°, una profundidad de 2.1 kilómetros. Magnitud de 3.3.
- Hora: 4:02 am. Epicentro: sureste de Unión Hidalgo, en Oaxaca, con coordenadas de 15.989°, -94.565°, una profundidad de 59.5 kilómetros. Magnitud de 3.9.
- Hora: 4:00 am. Epicentro: noreste de Río Grande, en Oaxaca, con coordenadas de 16.156°, -97.287°, una profundidad de 35.6 kilómetros. Magnitud de 3.6.
- Hora: 3:59 am. Epicentro: sureste de Peribán, en Michoacán, con coordenadas de 119.416°, -102.347°, una profundidad de 13.7 kilómetros. Magnitud de 2.4.
- Hora: 3:57 am. Epicentro: sureste de Peribán, en Michoacán, con coordenadas de 19.403°, -102.368°, una profundidad de 15.4 kilómetros. Magnitud de 2.7.
- Hora: 3:48 am. Epicentro: sureste de Pinotepa Nacional, en Oaxaca, con coordenadas de 15.912°, -97.929°, una profundidad de 28 kilómetros. Magnitud de 3.5.
- Hora: 3:32 am. Epicentro: sureste de Peribán, en Michoacán, con coordenadas de 19.398°, -102.319°, una profundidad de 22.4 kilómetros. Magnitud de 2.6.
- Hora: 2:54 am. Epicentro: sureste de Coalcomán, en Michoacán, con coordenadas de 18.41°, -102.742°, una profundidad de 29.2 kilómetros. Magnitud de 3.9.
- Hora: 2:44 am. Epicentro: sureste de Peribán, en Michoacán, con coordenadas de 19.421°, -102.359°, una profundidad de 16.6 kilómetros. Magnitud de 2.5.
- Hora: 2:25 am. Epicentro: sureste de Peribán, en Michoacán, con coordenadas de 19.412°, -102.362°, una profundidad de 18.1 kilómetros. Magnitud de 2.8.
- Hora: 2:22 am. Epicentro: norte de Huajuapan de León, en Oaxaca, con coordenadas de 18.068°, -97.805°, una profundidad de 59.3 kilómetros. Magnitud de 3.4.
- Hora: 2:19 am. Epicentro: noroeste de Matías Romero, en Oaxaca, con coordenadas de 17.269°, -95.426°, una profundidad de 109 kilómetros. Magnitud de 3.7.
- Hora: 1:50 am. Epicentro: noreste de Río Grande, en Oaxaca, con coordenadas de 16.152°, -97.172°, una profundidad de 28.8 kilómetros. Magnitud de 2.9.
- Hora: 1:33 am. Epicentro: noreste de Acapulco, en Guerrero, con coordenadas de 16.999°, -99.618°, una profundidad de 16.3 kilómetros. Magnitud de 3.1.
- Hora: 1:31 am. Epicentro: noreste de Petatlán, en Guerrero, con coordenadas de 17.191°, -101.091°, una profundidad de 31.2 kilómetros. Magnitud de 3.2.
- Hora: 1:26 am. Epicentro: noroeste de Cárdenas, en Tabasco, con coordenadas de 18.106°, -93.665°, una profundidad de 5.7 kilómetros. Magnitud de 3.9.
- Hora: 1:09 am. Epicentro: sur de Peribán, en Michoacán, con coordenadas de 19.379°, -102.395°, una profundidad de 17.5 kilómetros. Magnitud de 2.4.
- Hora: 1:00 am. Epicentro: suroeste de Manzanillo, en Colima, con coordenadas de 18.847°, -104.395°, una profundidad de 32.8 kilómetros. Magnitud de 2.9.
- Hora: 00:56 am. Epicentro: sureste de Peribán, en Michoacán, con coordenadas de 19.415°, -102.367°, una profundidad de 16 kilómetros. Magnitud de 2.1.
- Hora: 00:54 am. Epicentro: sureste de Peribán, en Michoacán, con coordenadas de 19.386°, -102.347°, una profundidad de 18.6 kilómetros. Magnitud de 2.5.
- Hora: 00:31 am. Epicentro: sur de Peribán, en Michoacán, con coordenadas de 19.401°, -102.388°, una profundidad de 16.5 kilómetros. Magnitud de 2.5.
- Hora: 00:10 am. Epicentro: suroeste de Tuxpan, en Nayarit, con coordenadas de 21.649°, -106.274°, una profundidad de 8.3 kilómetros. Magnitud de 3.8.
- Hora: 00:06 am. Epicentro: noroeste de San Pedro Pochutla, en Oaxaca, con coordenadas de 15.847°, -96.709°, una profundidad de 9.3 kilómetros. Magnitud de 3.7.
Por qué y cuándo se activa la alerta sísmica
El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) se encarga de activar la alerta sísmica, eso se determina analizando la distancia y la magnitud del sismo. Si el epicentro se encuentra a más de 350 km, la magnitud debe ser de 6; si se encuentra entre 350 y 250 km, debe ser 5, y finalmente, si son menos de 250 km, la fuerza debe ser superior a 5.