Tarjeta Mi Beca Para empezar: lista de lugares en donde se podrá usar el apoyo

Como parte del programa social Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar, el Gobierno capitalino informó que la tarjeta de apoyo económico correspondiente al ciclo 2025 podrá utilizarse en una amplia red de establecimientos comerciales, con el objetivo de facilitar el acceso a bienes y servicios esenciales para estudiantes de educación básica y sus familias.

El programa está dirigido a alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel preescolar, primaria, secundaria y en Centros de Atención Múltiple (CAM), así como a adultos que cursan nivel básico, su propósito es mejorar el ingreso familiar, reducir la deserción escolar y contribuir al fortalecimiento del sistema educativo público en la Ciudad de México.

De acuerdo con las autoridades de la CDMX, la tarjeta es válida en comercios que acepten pagos con MasterCard, lo cual permite su uso en miles de puntos de venta y entre los establecimientos más frecuentados se encuentran supermercados, zapaterías, farmacias, ópticas, papelerías y tiendas de autoservicio.

¿Qué establecimientos aceptan la tarjeta Mi Beca Para empezar?

La tarjeta de Mi Beca Para Empezar esta destinada a ser utilizada para el apoyo a menores de edad por lo que puede usarse en los supermercados que ya aceptan la tarjeta Mi Beca Para empezar dónde destacan Walmart, Bodega Aurrera, Soriana, Chedraui, Superama, Superissste, La Comer, Sam’s Club, City Market y Fresko.

En el sector de calzado, pueden realizarse compras en tiendas como Price Shoes, León, La Joya, Carele, Vazza, Trender, García, Cuidado con el Perro y Converse asimismo también se han sumado farmacias como San Pablo, San Isidro y San Borja, así como la cadena Especialistas Ópticos, en el caso de servicios de salud visual.

Además, diversas papelerías locales aceptan la tarjeta para la adquisición de útiles escolares recordando que a través de Financiera para el Bienestar, las y los beneficiarios pueden utilizar la tarjeta para el pago de servicios como CFE, Telmex, Telcel, Dish, Megacable, IZZI, SKY, Totalplay, entre otros.

También se puede hacer uso del saldo para compras en línea mediante plataformas como Mercado Libre pues así cómo en ciertos supermercados, es posible realizar retiros de efectivo por hasta 2,000 pesos, previa identificación del titular y firma de recibo.

Aunque la lista de comercios afiliados es extensa, se recomienda a los beneficiarios verificar previamente si el establecimiento acepta el uso de la tarjeta, para más información o consultas actualizadas, se puede ingresar al portal oficial del programa www.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx.