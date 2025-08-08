Sheinbaum descarta investigación en curso contra Nicolás Maduro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que en el país exista una investigación en contra de su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro. Al ser cuestionada por los señalamientos del gobierno estadounidense, que señalan al mandatario por supuestos nexos con el cartel de Sinaloa, la mandataria federal afirmó que no hay líneas en investigación en el país que ofrezcan alguna información al respecto.

"Es la primera vez que oímos ese tema, no hay de parte de México una investigación que tenga que ver con eso", enfatizó.

Sheinbaum invita a presentar pruebas contra Maduro

No obstante, invitó a quienes lo acusan a presentar las pruebas necesarias para hacer los señalamientos.

"Si tienen una prueba que la muestren, nosotros no tenemos nada que ver con eso", sostuvo.

Recientemente, la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que las autoridades aumentaron a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro. Lo anterior, debido a que los departamentos de Estado y de Justicia de EU lo vinculan con organizaciones terroristas como las FARC, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles, utilizadas para introducir drogas a dicho país.

Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025

“El Departamento de Justicia ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluidos dos jets privados, nueve vehículos y más. Sin embargo, el reinado de terror de Maduro continúa", argumentó en un video.

EDG