Rubén Guajardo señala que con la Reforma Electoral no se debe perder la autonomía del INE

Rubén Guajardo, Diputado del Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí y colaborador de El Heraldo Media Group, subrayó que es muy importante que con la Reforma Electoral se conserve la autonomía e imparcialidad del Instituto Nacional Electoral (INE).

En entrevista para Las Noticias con Alejandro Cacho de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, destacó que “el INE hoy está funcionando de manera correcta hay cosas que se pueden mejorar”.

Foto: El Heraldo de México

Para Rubén Guajardo es muy importante que el INE pueda seguir organizando elecciones y que los partidos políticos “podamos participar en esta reforma, no como dice el decreto del lunes, sino de una forma más integral y más profunda”.

Agregó que esto apenas va arrancando y que prevé que va a salir en el próximo periodo del Congreso de la Unión pero enfatizó que es un tema muy relevante y resaltó que es muy importante que la ciudadanía esté informada.