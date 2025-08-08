Revelan resultados de la autopsia de Fernandito, el niño de 5 años asesinado por una deuda de 1,000 pesos

La familia de Fernandito, el niño de 5 años que fue asesinado por prestamistas en el municipio de Los Reyes La Paz, ya dio a conocer cuáles fueron los resultados que arrojó la autopsia que le practicaron al cuerpo del menor, el cual, fue hallado en un costal dentro de la vivienda de las personas que se lo llevaron como garantía por una deuda de 1,000 pesos, por lo que, como era de esperarse, la indignación en torno a este caso sigue en aumento.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FJGEM) la madre de Fernandito le debía 1,000 pesos a una familia de prestamistas, sin embargo, tras no recibir su dinero de regreso optaron por ir a la casa de la mujer el pasado 28 de julio y al no tener una respuesta favorable se llevaron al niño de 5 años y argumentaron que “no se lo entregarían hasta que pagara el dinero que les debía”.

Esta es la casa donde fue hallado el cuerpo de Fernandito. Foto: Cuartoscuro

Ante esta situación, la madre de Fernandito habría acudido a las distintas instancias municipales de Los Reyes La Paz, sin embargo, no obtuvo respuesta, además, también trascendió que acudió en múltiples ocasiones al domicilio donde los prestamistas tenían al menor, pero no le permitieron el paso por lo que optó por denunciar el caso ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FJGEM) el pasado lunes 4 de agosto y ese mismo día personal de dicha institución acudió a un domicilio ubicado en la colonia Ejidal El Pino del mencionado municipio y hallaron al pequeño sin vida.

Según los reportes policiacos, el cuerpo del menor fue hallado al interior de un costal oculto en un cuarto donde pasó sus últimos días y debido a que los restos ya estaban en estado de descomposición, el fuerte olor delató su ubicación, además, su propia madre y otros familiares acudieron a reconocer el cuerpo.

#Resultados. Agentes de la #FiscalíaEdoméx, en conjunto con elementos de la @SEMAR_mx y de la Policía Municipal de #LaPaz, ingresaron a un penal estatal a tres integrantes de una familia identificados como Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, quienes son investigados por su… pic.twitter.com/GqPa4kaAj5 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 8, 2025

Durante ese mismo operativo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FJGEM) detuvo a Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, los prestamistas señalados de desaparecer y asesinar a Fernandito por una deuda de 1,000 pesos, quienes ya fueron remitidos al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl donde este viernes 8 de agosto tendrán su audiencia de vinculación a proceso.

Familia de Fernandito revela los resultados de la autopsia del menor, así lo asesinaron los prestamistas

Durante una entrevista para N+, Fabiola Villa, la asesora legal de la familia de Fernandito, dio a conocer que la autopsia a la que fue sometido el menor de 5 años asesinado por prestamistas en Los Reyes La Paz, arrojó que el pequeño no fue alimentado durante varios días, además, también presentaba deshidratación, lo que significa que no recibió ni comida ni agua durante el tiempo que estuvo cautivo por la familia que se le llevó como prenda por una deuda.

Así luce el interior de la vivienda donde fue hallado el cuerpo de Fernandito. Foto: Cuartoscuro

Asimismo, se informó que el menor falleció por múltiples traumatismos en la cabeza y el rostro, incluso, el tío de Fernandito, Alfredo Raúl Gómez, declaró que su sobrino quedó irreconocible, por lo que fue necesario cotejar su identidad con pruebas de ADN y otros elementos.