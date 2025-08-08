Rescatan a mono capuchino en Chicoloapan, Estado de México, brincaba entre cables

Este viernes 8 de agosto se realizó el rescate de un mono capuchino que se encontraba entre los cables de telefonía en Chicoloapan, Estado de México. El mamífero causó alerta entre vecinos quienes llamaron a la Brigada Animal para su rescate, pues temían que se pudiera sufrir una lesión.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Chicoloapan lograron rescatar al mono capuchino que saltaba por las azoteas de un domicilio en Río San Lorenzo esquina Paseo Costitlán, colonia Hacienda de Costitlán. El animal quedó bajo resguardo de la Coordinación de Bienestar Animal de Chicoloapan, donde recibirá atención y cuidado.

YA LO APODAN #Gutierritos #Datoprotegido #MonoProtegido Elementos de Protección Civil y Bomberos de Chicoloapan lograron rescatar a un mono capuchino que saltaba por las azoteas de un domicilio en Río San Lorenzo esquina Paseo Costitlán.



Tras una llamada de alerta, la unidad… pic.twitter.com/tHZBl4qe22 — REPORTINQUIETO uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDCAB (@REPORTINQUIETO) August 8, 2025

Fotos se realiza con éxito el rescate de un mono capuchino en Edomex

Las imágenes del rescate de este mamífero se compartieron rápidamente en redes sociales, donde los internautas ya lo apodaron como "Guerrerito". Fue gracias a una llamada de alerta, que la la unidad de la Brigada Animal acudió de inmediato y localizó al ejemplar que estaba en riesgo porque brincaba entre cables de telefonía. El operativo concluyó con un rescate exitoso y sin incidentes.

No se sabe la procedencia del mamífero, pero es importante destacar que la especie Cebus apella se encuentran en el Apéndice I de CITES y bajo la categoría de Sujeta a Protección Especial (Pr) de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, por lo que no es un animal doméstico.