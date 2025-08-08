Regreso a Clases CDMX: Así se llevará a cabo la entrega de tarjetas del programa Uniformes y Útiles Escolares

El Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México ya dio a conocer cómo es que se llevará a cabo la entrega de tarjetas del programa Uniformes y Útiles Escolares para estudiantes de secundaria, por ello, en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que, la entrega de tarjetas del programa Uniformes y Útiles Escolares que se llevará a cabo únicamente será aplicable para todos aquellos alumnos que ya formaban parte del padrón de beneficiarios del programa “Bienestar para Niñas, Niños, Mi Beca para Empezar”, en el ciclo escolar anterior y se informó que será una vez que inicie el ciclo escolar cuando se abra la convocatoria para los nuevos beneficiarios.

El programa Uniformes y Útiles Escolares abrirá el registro de nuevos beneficiarios en cuanto inicie el ciclo escolar 2025-2026. Foto: Cuartoscuro

Cabe mencionar que, el Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México ya dio a conocer las cantidades de dinero que entregará a los beneficiarios del programa Uniformes y Útiles Escolares, las cuales, quedaron establecidas de la siguiente manera:

1 y 2 grado de preescolar: 970 pesos

3 de preescolar y 1 y 2 de primaria: 1,100 pesos

6 de primaria y 1 y 2 de secundaria y secundaria CAM: 1,180 pesos

Secundaria para adultos y CAM laboral: 1,150 pesos

Esto es lo que hay que saber para recoger la nueva tarjeta del programa Uniformes y Útiles Escolares

El Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México informó que la entrega de nuevas tarjetas del programa Uniformes y Útiles Escolares se llevará a cabo del 13 al 16 de agosto y se precisó que dicha tarjeta reemplazará a la anterior y mantendrá su saldo pues se transferirá de manera automática.

Para recoger la tarjeta del programa Uniformes y Útiles Escolares los padres o tutores deben consultar la fecha hora y sede que les corresponde en el portal oficial del Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México, al cual, se puede ingresar en este enlace y para ello será necesario tener a la mano la Clave Única del Registro de Población (CURP).

Para recogerla tarjeta del programa Uniformes y Útiles Escolares, la madre, padre o tutor deberá presentar en original una identificación oficial, la carta de invitación, la cual, se puede descargar desde el portal Llave CDMX Expediente, en caso de no contar con la carta de invitación o comprobante de registro se deberá presentar una copia de una identificación oficial vigente con fotografía y la CURP del beneficiario.

Por otra parte, en caso de que el padre, madre o tutor no pueda acudir a recoger la nueva tarjeta del programa Uniformes y Útiles Escolares la persona autorizada deberá presentar una carta poder firmada, así como copias de las identificaciones oficiales de ambas personas.