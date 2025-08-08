Realizan primera audiencia en el caso Fernandito en penal de Neza Bordo

En estos momentos se está realizando la primera audiencia de imputación en contra de Carlos "N", Ana Lilia "N" y Lilia "N", en los juzgados de juicios orales, aledaños al centro de readaptación social Neza Bordo, relacionados con el asesinato del pequeño Fernando, en el municipio de La Paz.

Los tres detenidos están relacionados con los delitos de privación ilegal de la libertad, secuestro y homicidio del menor, quién tenía apenas 5 años de vida y que presuntamente fue asesinado por el cobro de una deuda que tenía su mamá, con los ahora detenidos, por la cantidad de $1000.