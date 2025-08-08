¿Qué tipos de perros pueden viajar en la Regio Ruta de Monterrey?

Con la Regio Ruta, las personas que habitan en Monterrey podrán contar con transporte gratuito a varias partes del municipio. Dentro de sus unidades hay un espacio especial para que viajen perros; no obstante, no cualquier mascota puede realizar el trayecto con esta clase de animales.

De acuerdo con las autoridades, cada una de las unidades cuenta con asientos especiales para las personas que viajan con mascotas de apoyo. Estos seres son entrenados para que sus dueños puedan solventar distintos tipos de crisis o inclusive discapacidad.

Para poder hacer uso de estos lugares es importante indicar al conductor que se pretende subir con este tipo de perros y sentarse únicamente en los espacios que cuentan con la señalización adecuada.

Esta señal es la que indica que se trata de un perro de apoyo. FOTO: gobierno de Monterrey.

¿Qué perros pueden subirse a la Regio Ruta de Monterrey?

Los perros de apoyo son aquellos que están entrenados para ayudar a sus amos en distintas acciones. Algunos de ellos solamente son de apoyo emocional, mientras que otros más son usados para solventar problemas como la ceguera o la debilidad visual.

Estos animales suelen pasar por una certificación que permite a sus usuarios poder identificarlos como tal. Si bien no hay una inspección a cada persona que se sube al transporte, es importante que los usuarios que requieran de este apoyo tengan la documentación que necesitan o den a conocer que la mascota cuenta con la capacitación necesaria.

Los animales de compañía convencionales no suelen ser aceptados en este tipo de servicio, por lo que a menos de que se pueda comprobar que son de apoyo, no se permitirá su ingreso.

Además de esto, el sistema de transporte cuenta con cámaras de vigilancia que están conectadas al C4 las 24 horas del día, así como asientos preferentes para personas con discapacidad, adultos mayores o embarazadas.

Este trasporte ayuda a las personas a llegar a sus destinos. FOTO: gobierno de Monterrey.

¿Cuáles son los trayectos contemplados por la Regio Ruta?

A fin de que los ciudadanos tengan las mejores opciones para circular por las calles, el gobierno de Monterrey estableció un plan de trayectos que llevará a cabo la Regio Ruta. A continuación todos los trayectos que tendrá el servicio una vez que terminen de establecerse todos sus requerimientos.