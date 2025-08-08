Presidente de Cox revela a Bloomberg que hay confianza para invertir en el sector energético en México

Enrique Riquelme Vives, presidente de la empresa Cox, habló sobre su reciente inversión que realizó junto con un grupo de inversionistas para adquirir los activos de Iberdrola en México con una operación valuada en 4,200 millones de dólares.

En entrevista con Bloomberg Línea, el empresario reveló que aunque compitió con grupos de inversión de primer nivel mundial, su experiencia en el mercado mexicano le permitió hacer una oferta más competitiva, además de que Barclays, el banco de Iberdrola, también había trabajado con Cox.

Riquelme Vives considera que hay seguridad jurídica con las nuevas reglas, que llegaron tras la transición energética del país ocurrida desde la década pasada, incluso señaló que la banca internacional también confía en esta regulación y por eso han financiado el 75% de la compra.

Junta General de Accionistas de la empresa Cox. Créditos: @grupocox

Riquelme Vives: México es el segundo mercado eléctrico más grande de Latinoamérica

El empresario recordó que el país realizó profundas reformas en el sector energético, que reordenaron al sector eléctrico, dándole prevalencia al Estado mexicano, luego de la apertura al capital privado de 2013, que provocaron la venta del 55% de los activos de Iberdrola al Gobierno mexicano durante abril de 2023.

Señala que bajo el nuevo marco jurídico implementado este año, Cox anunció la compra de los 15 activos restantes del gigante español con una capacidad operativa por 2.6 GigaWatts mediante el financiamiento de gigantes bancarios como Bank of America, Barclays, BBVA, Citi, JP Morgan y Santander, el pasado 31 de julio de 2025.

Riquelme Vives destacó que México es el segundo mercado eléctrico más grande de Latinoamérica con una demanda que crece al 4% anual. La adquisición de activos de Iberdrola posicionará a la empresa Cox como uno de los cinco jugadores privados más grandes de generación eléctrica en el país con más del 25% del mercado de suministro eléctrico para 500 grandes consumidores de energía.

Bajo la gestión de Riquelme, Cox ha desarrollado múltiples proyectos de tecnología renovable en México desde más de 10 años, incluso una filial empezó a cotizar en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) desde 2020 durante la pandemia de Covid-19, pero también ha diversificado sus inversiones por todo el planeta, desde Argentina, Brasil y Colombia, pasando por España, Francia hasta la India, Marruecos y Sudáfrica.

Cox compra de Iberdrola México por 4,200 millones de dólares

Hay que recordar que el sector energético nacional dio un giro con el anuncio de la compra de Iberdrola México por cuatro mil 200 millones de dólares por parte de Cox, empresa líder global en soluciones de agua y energía, una operación considerada transformacional para la compañía.

Con esta adquisición, Cox completó su plan estratégico tres años antes de lo previsto, alcanzando para finales de 2025 una facturación proforma cercana a tres mil millones de euros, y un EBITDA de 750 millones de euros.

En la transacción se incluyen 15 centrales operativas con una capacidad instalada de más de dos mil 600 MW —mil 368 MW de ciclo combinado y cogeneración, y mil 232 MW en energías renovables— así como una cartera de proyectos por 12 GW.

Además, Cox se convierte en la mayor suministradora de energía a usuarios calificados en México, con una cuota de 25 por ciento del mercado, así como más de 20 TWh de energía entregada a más de 500 grandes clientes.

La empresa planea invertir más de 10 mil 700 millones de dólares en México entre 2025 y 2030. Esta cifra incluye no sólo la compra de Iberdrola México, sino que también nuevas inversiones por cuatro mil millones de dólares en activos energéticos, hasta mil 500 millones en infraestructura hídrica y proyectos conjuntos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Con información de Bloomberg Línea y El Heraldo de México.