Pedro mató a su amigo tras descubrir que tenía un romance con su hija menor de edad, estuvo prófugo durante 27 años

Luego de casi tres décadas prófugo, Pedro “N” fue detenido por elementos de la Policía de Investigación de la Ciudad de México (PDI) y fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que pueda responder por el asesinato de su amigo Javier, a quien le quitó la vida a tiros hace 27 años luego de haber descubierto que el occiso sostenía una relación sentimental con una de sus hijas, quien en ese entonces era menor de edad.

Fue la mañana del jueves 7 de agosto cuando el periodista, Antonio Nieto, difundió en sus redes sociales un video en el que se aprecia el momento exacto en el que dos elementos de la Policía de Investigación de la Ciudad de México (PDI) ingresan a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) a Pedro “N”, quien era buscado por las autoridades capitalinas desde hace 27 años por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de homicidio.

Pedro mató a tiros a Javier tras descubrir que tenía un romance con su hija

De acuerdo con la información difundida por Antonio Nieto, el crimen por el que Pedro “N” fue detenido ocurrió en el año de 1997 dentro de la demarcación de la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México y se precisó que el ahora detenido atacó a balazos a un hombre llamado Javier, quién era su amigo y se mencionó que la agresión ocurrió luego de descubrir que el occiso tenía una relación sentimental con la hija del ahora detenido, quien en ese entonces era mejor de edad.

Tras cometer el crimen, Pedro “N” logró evadir a la justicia durante 27 largos años, sin embargo, gracias a las labores de la Policía de Investigación de la Ciudad de México (PDI), se logró su aprehensión y finalmente dicho caso podrá ser concluido.

Como se dijo antes, tras ser detenido, Pedro “N” quedó bajo el resguardo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y se espera que sea durante las próximas horas cuando se lleve a cabo su primera audiencia, en la cual, un juez definirá si es vinculado a proceso, así como las medidas cautelares que se le impondrían, asimismo, se tiene previsto que las autoridades capitalinas difundan información más detallada en torno a este mediático caso.