Patricia Avendaño: desaparición de órganos electorales locales con reforma electoral retrasaría resultados de elecciones

Patricia Avendaño Duran, consejera presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), señaló que uno de los riesgos que se correrían con la desaparición de los órganos electorales locales, como se ha anunciado que se contempla en el proyecto de reforma electoral, es el retraso de los resultados de las elecciones locales, que se realicen en las distintas entidades y municipios del país.

“A reserva de conocer el documento que se está construyendo, uno de los planteamientos principales que se ha formulado y que a través de algunas declaraciones se ha adelantado es la posible desaparición de organismos público locales de las entidades federativas”, declaró Patricia Avendaño en entrevista para el programa de "Esta Mañana con Alejandro Cacho", de El Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

La consejera presidente del IECM explicó por qué se requiere un órgano electoral local, como lo es el IECM, si existe uno a nivel nacional como el INE, y en este señalamiento Avendaño Duran planteó que esta división -entre lo nacional y local- permite atender particularidades y problemáticas específicas.

Instalaciones del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Créditos: Cortesía.

Avendaño Duran: sistema electoral en México ha sido construido a través de la desconfianza

Avendaño Duran resaltó que el IECM organiza elecciones de autoridades locales y otras tareas como la elección del presupuesto participativo, consultas, referéndums y plebiscitos.

Lo que nosotros vislumbramos es que si se decidieran concentrara todas esas funciones en un órgano nacional, se perdería la posibilidad de atender la particularidad de cada entidad federativa y se haría un órgano gigantesco, que sin menos preciar- deriva en una falta de eficacia”, comentó la consejera.

Detalló que esto terminaría en que no hubiera resultados oportunos, que no se pudiera realizar un PREP, o la falta de resultados rápidos y eficientes que generen situaciones críticas por el retraso de resultados preliminares, provocando mucho nerviosismo en las elecciones.

Destacó que el sistema electoral en México ha sido construido a través de la desconfianza de todos.