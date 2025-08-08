"Nuestra capital tiene mucho que mostrar, mucho que poner como ejemplo”: Daptnhe Cuevas

Daptnhe Cuevas, titular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México (CDMX), remarcó la capital será sede de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, foros a los que asistirán mandatarias, representantes de gobiernos, activistas de América Latina y el Caribe donde se discutirá el tema de sistemas de cuidados el 10 de agosto.

“Nuestra capital tiene mucho que mostrar mucho que poner como ejemplo, mucho que exhibir de lo que hemos venido haciendo”, subrayó Daptnhe Cuevas.

En entrevista con Blanca Becerril para Reporte H de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, recordó que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, está instaurando un Sistema Público de Cuidados que implica que las personas que cuidan puedan liberar su tiempo teniendo el apoyo de servicios públicos.

Foto: El Heraldo de México

Recordó que con la jefa de Gobierno siendo alcaldesa de Iztapalapa, todas las utopías comenzaron a tener un Sistema Público de Cuidados y agregó “Iztapalapa es nuestro punto de partida, nuestra misión es que se pueda llegar a toda la ciudad”.

“Nuestra misión es que el Sistema Público de Cuidados sea integral, sea completo y pueda llegar a toda la ciudad”, manifestó Daptnhe Cuevas.

Compartió que ya tienen la proyección de dónde se instalarán todos los Sistemas Públicos de Cuidados y que se prevé que cuando el gobierno acabe se tengan 100 espacios, 100 en las Utopías, 100 en otras instalaciones como Pilares y 100 más donde se deban construir.