No se aceptarán militares en EU, advierte Gobierno de México

El Gobierno de México enfatizó que “no aceptaría la participación de fuerzas militares” estadounidenses en territorio nacional en la lucha contra los carteles de la droga declarados por EU como organizaciones terroristas.

Lo anterior lo señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en respuesta a la declaración pública del embajador de ese país, Ronald Johnson, quien quien llamó a construir un frente conjunto e inquebrantable con México para defender a los ciudadanos, además de su país usará “todas las herramientas a nuestra disposición” contra esas organizaciones criminales.

En un comunicado de siete puntos, la Cancillería recalcó que entre México y Estados Unidos hay colaboración con respeto irrestricto a las soberanías y sin subordinación.

Afirmó que cada país trabaja para atender las causas que origina las adicciones y la violencia, y en el caso de México cuenta con la Estrategia Nacional de Seguridad para construir la paz con justicia.

La SRE, que encabeza el canciller Juan Ramón de la Fuente, recalcó desde hace meses México y Estados Unidos trabajan en un acuerdo de seguridad basado en la colaboración y respeto a la soberanía.



En la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que no llegarán a México militares estadounidenses ni habrá una invasión, luego de que el periódico The New York Times publicó que Donald Traump firmó una orden secreta en la que autorizaba ataques militares contra los cárteles del narcotráfico en América Latina e incluso en territorio extranjero.??Subrayó que fue informada de dicha orden ejecutiva, pero en todas las llamadas con Trump aunque se ha planteado intervención militar, no hay ningún acuerdo en ese sentido ni se permitiría.

A CONTINUACIÓN EL COMUNICADO ÍNTEGRO:

En relación al comunicado publicado el día de hoy por la Embajada de Estados Unidos en México, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresa lo siguiente:

1.- México y Estados Unidos coincidimos en que la colaboración entre nuestros países se da con respeto irrestricto a nuestras soberanías.

2.- Cada quien debe trabajar en su país, para atender las causas que provocan las adicciones y la violencia derivada del tráfico ilegal de drogas y de armas.



3.- Nuestra cooperación se basa en los principios de confianza mutua, responsabilidad compartida, igualdad soberana, respeto a la integridad territorial y cooperación sin subordinación.



4.- México cuenta con una Estrategia Nacional de Seguridad para construir la paz con justicia, a partir de la atención a las causas estructurales que propician la violencia y avanzar en que haya cero impunidad.



5.- México seguirá trabajando de manera coordinada con los Estados Unidos. En particular en el combate al tráfico ilícito de drogas y de armas, lo cual es fundamental para disminuir la violencia.



6.- La colaboración y el diálogo binacional, en un marco de respeto a las leyes de cada país, es la mejor herramienta para alcanzar el propósito de proteger a nuestras comunidades. Desde hace meses, trabajamos en un acuerdo de seguridad sobre esos principios: colaboración y respeto a la soberanía.



7.- México no aceptaría la participación de fuerzas militares estadounidenses en nuestro territorio.

CS