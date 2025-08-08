Muere hijo del exgobernador de Aguascalientes Luis Armando Reynoso Femat en accidente de auto

La noche de este viernes 8 de agosto se dio a conocer el fallecimiento de Luis Armando Reynoso López, hijo del exgobernador de Aguascalientes Luis Armando Reynoso Femat. La noticia fue confirmada por la actual mandataria de la entidad Tere Jiménez quien envió sus condolencias a la familia afectada.

Luis Armando Reynoso López y su prometida Paulina Ibarra perdieron la vida en un accidente de auto en la autopista León-Aguascalientes, en el kilómetro 85. Los primeros reportes apuntan a que el vehículo salió de la cinta asfáltica y dio varias volteretas cuando viajaban de regreso a la entidad antes señalada.

"Me uno a la pena que embarga a la familia del ex Gobernador del Estado de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, por el sensible fallecimiento de su hijo, Luis Armando Reynoso López y la joven María Paulina Ibarra", escribió la gobernadora Tere Jiménez en sus redes sociales

Deseo pronta resignación a familiares y amigos. QEPD. pic.twitter.com/WMrHEkMaSy — Tere Jiménez (@TereJimenezE) August 9, 2025

El automóvil era conducido por el chofer Miguel González quien resultó con heridas graves, por lo que de inmediato fue trasladado de urgencia al hospital Hidalgo de la capital de Aguascalientes donde su estado de salud es delicado. El percance ocurrió cerca de las 16:49 horas de este viernes, a la altura del kilómetro 85 de la carretera federal 45 en territorio, del municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron a realizar labores de apoyo en el rescate de los cuerpos junto con bomberos de la Coordinación de Protección Civil del municipio jalisciense. La zona fue acordonada por diversas corporaciones mientras realizaban cortes a la circulación.

Luis Armando Reynoso Femat, padre del fallecido, militó en el Partido Acción Nacional y fue gobernador de Aguascalientes entre 2004 y 2010. Durante su gestión, impulsó proyectos de obra pública e infraestructura que influyeron en el desarrollo de la capital y el estado.