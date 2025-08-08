Más de 800 personas participaron en subasta del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado

La titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), Mónica Fernández Balboa, señaló que el 6 de agosto cerró la subasta electrónica, donde participaron 867 personas en la puja por 145 mil 658 bienes.

Desde la conferencia matutina, la funcionaria recalcó que del total de artículos, 107 mil 66 fueron adquiridos, los que dejó un total de 41 millones 500 mil pesos comprometidos. Al ofrecer los resultados de la Subasta Electrónica, señaló que tres mil 650 personas solicitaron su registro, de las cuales 15 mil 218 lograron ser registradas y de ellas 867 participaron en la actividad.

Subasta ofreció camionetas, mesas de billar y terrenos

Entre la lista de los bienes inmuebles, Fernández Balboa destacó un Austin Morris 1982, una Silverado 2015, una Tahoe blindada, gargantillas de oro, mesa de billar, un lote de audífonos inalámbricos, una compactadora vibratoria. En tanto, en cuanto a terrenos, reveló algunas propiedades ubicadas en Coahuila, Sinaloa y Baja California Sur.

Asimismo, describió el ejercicio como una labor abierta, libre y transparente, que promovió la información oportuna para beneficiar directamente a los usuarios. En su mensaje, también aprovechó para anunciar las próximas convocatorias, donde se seguirán los modelos de Martillo, en Línea y Sobre Cerrado, por lo que invitó a la población a participar activamente.

Además, señaló que desde la página oficial del Indep se tienen artículos en venta directa, los cuales no tienen un plazo de compra. En total, dijo, son 54 mil 772 piezas y algunos activos financieros que reciben ofertas directas para evitar largos procesos de compra. Para ello, es necesario presentar una solicitud por escrito y realizar el pago una vez que la voluntad de compra sea aprobada. A su vez, pidió no caer en falsas propuestas de compra y evitar sitios apócrifos que piden información privada.

Lanzan nuevo modelo de comercialización

Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, presentó el nuevo modelo de comercialización de Fonart que incluye la venta de paquetes para Fiestas Patrias, Día de Muertos y Navidad, así como la exportación temporal de artesanías. En la conferencia de prensa matutina, anunció la venta especial con motivo de las Fiestas Patrias del 12 al 14 de septiembre en el Complejo Cultural Los Pinos.



Ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que la actividad económica generada por las artesanías asciende a 156 mil 356 millones de pesos, lo que representa 0.52% del PIB concentrado en Oaxaca, Jalisco, Michoacán y Guerrero.

“Como dijo la presidenta estamos tercos porque Fonart sea, pues el mejor acompañante de toda la comunidad y el sector artesanal, que sea quien con más con la institución más confiable para ellos para que puedan capacitarse, para que puedan expresarle sus problemáticas en cuanto a sus necesidades de materia prima, de acceso a comercialización y sobre todo que sepan que cuando Fonart se acerca ellos se acerca con la intención de que siempre tengan un beneficio en cuanto a sus ventas”, afirmó. Paquete de fiestas patrias

Dijo que actualmente se cuenta con 2 mil espacios para la venta directa en 18 estados como ferias, exposiciones, muestras artesanales, sin contar la fiestas patronales.

