MAPA de Movilidad que conectará al Mexibús, Trolebús y Mexicable en el Estado de México

Daniel Sibaja, secretario de Movilidad del Estado de México, compartió en sus canales oficiales el mapa del futuro Sistema de Movimex que estará conformado por las Líneas del Mexibús, Mexicable y Trolebús. Actualmente, se encuentra en construcción la Línea 3 del Mexicable, que va de Cuatro Caminos a Naucalpan, y la Línea 5 del Mexibús, que va de Lechería a El Rosaría.
El funcionario mexiquense aseguró que la Secretaría de Movilidad del Estado de México mantendrá el sistema monitoreando, organizado, integrado y vigilado, lo anterior en beneficio de los pasajeros, que rondan en 200 millones de usuarios en la Zona del Valle de México, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Así será el MAPA de movilidad
Durante el pasado lunes 4 de agosto, entraron en operación 10 nuevas unidades 100 por ciento eléctricas en la Línea 4 del Mexibús, que va del municipio de Tecámac al CETRAM de Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo A. Madero, lo que facilita el traslado a la Ciudad de México.
De acuerdo con Sibaja, estas unidades formarán parte del plan integral para ofrecer un servicio limpio, eficiente y digno. Así mismo, supervisó los avances de la obras en la Estación 1 de la Línea 3 del Mexicable, situado en el Mexipuerto Cuatro Caminos, punto clave para la interconexión entre distintos medios de transporte público.
Un segundo punto neurálgico de movilidad será la estación Las Américas, que conectará a la terminal de la Línea 2 y la Estación 11 de la Línea 1, situada en la colonia Jardínes de Morelos, en el municipio de Ecatepec.
Para la nueva Línea del Mexibús, De acuerdo con autoridades del Estado de México, la Línea 5 del Mexibús facilitará la conexión con la Ciudad de México, con un trayecto de aproximadamente 27.49 kilómetros, a lo largo de 31 estaciones, con una conexión directa entre El Rosario y Lechería, y se inauguraría para el próximo 2027.
EDG