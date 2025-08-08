Madre es golpeada por una mujer que intentó arrebatarle a su hija en Durango | VIDEO

En redes sociales locales se difundió un video que ha causado alarma porque en él se ve a una madre que es golpeada por una mujer que intentó arrebatarle a su hija. Los hechos ocurrieron la mañana del martes 5 de agosto, alrededor de las 8:20 a.m, en la colonia Olga Margarita, del estado de Durango.

De acuerdo con el testimonio que dio uno de los familiares de la afectada, su hija y su nieta -de apenas 2 años de edad- fueron agredidas por una persona que padece de sus facultades mentales cuando se dirigían a casa de su madre, ubicada en contra esquina de su domicilio.

La agresora ya fue identificada como Laura, una mujer ampliamente conocida en la colonia por su comportamiento violento. De acuerdo con los vecinos, Laura padece esquizofrenia y también enfrenta problemas de adicción. Como se puede ver en la grabación la mujer persiguió, insultó y golpeó a la joven madre sin motivo aparente.

Una mujer y su hija -de apenas 2 años de edad- fueron agredidas por una persona que padece de sus facultades mentales. Créditos:

@Sallvatoree

Familia interpone denuncia formal ante Fiscalía de Durango por la agresión

Lo más alarmante del incidente es que no se trata de un hecho aislado. Laura ha sido señalada por múltiples residentes como una amenaza constante para la comunidad. Se sabe que ha agredido físicamente a otras personas, tiene antecedentes penales y ya estuvo internada en el CERESO. Pese a ello, actualmente se encuentra en libertad, deambulando por las calles del barrio.

Uno de los aspectos que más preocupa a los vecinos es que, según relatan, Laura sufre alucinaciones y ha intentado arrebatar niños, asegurando que son suyos. “Busca a quienes ve más vulnerables”, advierte una de las afectadas, y agrega que, de no haber sido por la intervención de varias personas que se encontraban cerca, el incidente con su hija y su nieta pudo haber terminado en tragedia.

Se informó que la familia ya interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía, sin embargo, temen que no se tomen acciones concretas hasta que ocurra una desgracia mayor. Por ello, hacen un llamado a los vecinos para que se mantengan atentos, eviten caminar solos, especialmente con niños, y reporten cualquier comportamiento sospechoso de la mujer a las autoridades.

Finalmente, la denunciante agradeció a quienes ayudaron a su hija durante el ataque y pidió que la comunidad se mantenga unida para exigir una solución definitiva.