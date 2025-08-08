Luis Humberto Fernández recibe a Pedro Haces en Querétaro

Este jueves, el diputado federal de Morena, Luis Humberto Fernández Fuentes, recibió en Querétaro al líder nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Pedro Haces Barba.

Haces Barba encabezó el evento de adhesión del Movimiento Frente Queretano SITAMM a la central obrera. La actividad reunió a representantes sindicales y trabajadores del estado.

Fernández Fuentes destacó que este encuentro representa un ejemplo de trabajo conjunto para lograr transformaciones en armonía, tranquilidad y concordia.

El legislador federal señaló que estas acciones corresponden a la enseñanza del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la posibilidad de impulsar cambios de manera pacífica y consensuada.

Fernández reconoció el liderazgo de Pedro Haces al frente de la CATEM y subrayó que ha promovido un sindicalismo con resultados positivos para la base trabajadora.

Destacó la obtención de mejores salarios y condiciones laborales para las y los trabajadores afiliados a la central.

El evento de adhesión contó con la participación de dirigentes y miembros del Movimiento Frente Queretano SITAMM, quienes formalizaron su incorporación a la CATEM.

La reunión concluyó con un mensaje en favor de fortalecer la organización sindical y continuar con acciones que, según los participantes, beneficien a los trabajadores en Querétaro y en todo el país.