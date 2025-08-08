Lluvia vespertina y máxima de 28 grados para Guadalajara | PRONÓSTICO del viernes 8 de agosto

Este viernes es la antesala de un fin de semana bastante lluvioso para Guadalajara, ya que una vez más la ‘Perla tapatía’ recibirá tormentas y fuertes lluvias durante estos próximos días, pero específicamente este 8 de agosto se percibirán precipitaciones vespertinas que podrían afectar algunas zonas

El clima para Guadalajara y el Área Metropolitana se perfila para seguir con lluvias y precipitaciones durante este viernes y todo el fin de semana, pero no en todos los horarios durante el día por lo que invitan a estar al pendiente de los cambios, ya que se esperan por la tarde y podrían arrastrarse hasta la noche.

Según información de la Comisión Nacional del Agua a través del Servicio Meteorológico Nacional en su informe diario, el ciclón tropical Ivo se desplazará al suroeste de Baja California Sur, su circulación y desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, vientos fuertes y oleaje elevado en Jalisco, por lo tanto, afectarán a Guadalajara.

Clima en Guadalajara para hoy. Foto. Foto/meteored

¿Cuál es el clima para Guadalajara hoy?

En lo que respecta a la capital jalisciense, el clima empezará con una temperatura en la madrugada alrededor de las 2:00 de la mañana y será de 19°C, mientras que para el amanecer llegando a las 8:00 de la mañana se recibirá la temperatura más baja del día con 18°C.

A las 2:00 de la tarde se percibirá la temperatura más alta que será de 28°C y al llegar las 5:00 de la tarde llega la primea lluvia con un 70 por ciento de probabilidad, por lo que será importante tomar en cuenta este horario por cualquier actividad fuera de casa, aunque la precipitación podría extenderse hasta caer la noche debido a la onda tropical, aunque hasta el momento no entra dentro del pronóstico.

El clima para hoy en Guadalajara. Foto/freepick

¿Cómo será el clima en Jalisco hoy?

El SMN describió que en el Pacífico centro habrá cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, que podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo, por lo que las autoridades hacen un llamado a los que transitan por carreteras ya que podrían afectar la visibilidad en tramos, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.