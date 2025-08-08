La movilidad humana es una responsabilidad compartida; migrar no es un crimen: Sergio Salomón Cespedes

El titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes aseguró que la movilidad humana es una responsabilidad compartida del Estado mexicano, la sociedad civil y la comunidad internacional.

En la presentación del libro “Migración. Bienestar social e inclusión laboral”, el comisionado nacional del INM, Céspedes, señaló que México ha asumido como principio buscar una migración regular, ordenada, segura y humana, que garantice la protección de las personas sin renunciar al Estado de Derecho.

Una movilidad humana no es sólo una aspiración, es una responsabilidad compartida que exige análisis, propuestas y acciones coordinadas entre el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional”, afirmó el comisionado.

Sergio Salomón Céspedes tiene un modelo mexicano de movilidad humana, que honra con dignidad su tradición diplomática de asilo, refugio y solidaridad internacional.

“México ha asumido con seriedad el reto de construir una nueva política migratoria, una que, como dice nuestra Presidenta, ponga al centro a la persona. Una política humanista que no se limite a utilizar el término migración y que dé paso a un concepto más amplio y del todo oportuno, la integración a la movilidad humana (...) La migración no es crimen o un error que deba corregirse, sino un fenómeno humano ancestral presente en cada etapa de nuestro andar en este planeta desde hace más de 200 mil años”, explicó Céspedes.

Construir un México que no tema la migración

En las instalaciones de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, el comisionado consideró que el libro enriquece el debate público, permite imaginar y construir un México que no tema la migración, sino que la abrace como parte de su presente y de su realidad inmediata.

“Desde el Instituto Nacional de Migración, estaremos conmoviendo una movilidad humana regular, ordenada, además de segura (...) Invito a todas y todos a leer esta obra con disposición, apertura y mirada crítica. A leerla no sólo como fuente de conocimiento, sino como herramienta para la acción, para el debate informado y para el diseño de políticas que respondan a la complejidad del fenómeno migratorio con humanidad, inteligencia y, por supuesto, responsabilidad. Construir un nuevo modelo de personas en movilidad es una necesidad que, por instrucciones precisas de nuestra Presidenta y de la mano de nuestra Secretaría de Gobernación, estamos llevando a cabo en el Instituto”, aseveró Céspedes.

El libro consta de 22 capítulos, el prólogo realizado por el comisionado nacional, Sergio Salomón Céspedes, y la introducción por la comisionada de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, fue coordinado por Alma Eunice Rendón Cárdenas y Pablo Almuli Cassiogli.

Seguir construyendo políticas públicas incluyentes

Por su parte, Giovanni Lepri, Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones para los Refugiados dijo que se requiere seguir construyendo políticas públicas incluyentes y que, efectivamente, puedan pueda responder a las necesidades de las personas.

Creo que en México no estamos lejos, pero tenemos que seguir avanzando y avanzando juntas y juntos”, indicó.

La Coordinadora de Agenda Migrante A.C., Eunice Rendón Cárdenas expuso la importancia de la participación del sector privado para lograr una inclusión adecuada y humana de las personas migrantes.

Consideró que el libro “Migración: bienestar social e inclusión laboral” es una reflexión de los desafíos en la materia y cuenta con una visión del sector empresarial ante la necesidad de una inclusión laboral en la agenda.

Dijo que quienes se encuentran en contextos de movilidad, ven a México no sólo como un país de tránsito hacia los Estados Unidos, sino también como un país de destino.