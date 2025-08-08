La Mañanera del Pueblo de Claudia Sheinbaum EN VIVO hoy viernes 8 de agosto | minuto x minuto

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de la República Mexicana, comparecerá ante distintos medios de comunicación la mañana de este viernes 8 de agosto para ofrecer una edición más de “La Mañanera del Pueblo”, espacio en el que se abordarán distintos temas de interés de la vida pública nacional, además, se tiene prevista una nueva entrega de la sección denominada “Suave Patria”, por lo que en esta nota te llevaremos minuto a minuto todo lo que ocurra en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional.

Desde el inicio de su administración en el Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum ha realizado una conferencia matutina denominada “La Mañanera del Pueblo”, en la cual, se abordan distintos temas relacionados con la vida pública nacional, además ahí se realizan los reportes y anuncios de las distintas dependencias federales, incluso, en dicho espacio también se fomenta la cultura a través de distintas iniciativas como “Suave Patria” y “Mujeres en la Historia”.