Jugaban junto al agua y hallaron un cadáver, niños descubren un rastro de asesinato junto a Río Santa Catarina

Un par de niños disfrutaban de una tarde junto al Río de Santa Catarina, cuando hallaron un perturbador rastro de asesinato, durante el pasado jueves 7 de agosto, en el municipio de Juárez, al norte de Nuevo León.

Los primeros reportes sugieren que los pequeños se encontraban jugando y escondiéndose bajo la vegetación del río, cuando uno de ellos halló lo que parecía las extremidades de un cuerpo; al aproximarse, confirmó que se trataba de un cadáver abandonado.

El hallazgo les generó gran conmoción y decidieron correr de vuelta a sus hogares, donde les contaron a sus padres lo que sucedía, quienes dieron aviso a las autoridades, por lo que elementos de la Policía Municipal de Juárez acudieron al sitio para atender el posible caso de homicidio.

Policías Municipales aseguraron la escena

FOTO: Cuartoscuro

Así mismo, elementos de la Secretaría Médica Forense (Semefo) se presentaron para recabar evidencia pericial y trasladar el cuerpo a un anfiteatro del municipio, donde se realizará la autopsia de ley para definir la causa de muerte del hombre abandonado, cuya identidad no ha sido dada a conocer.

Luego de que la zona del posible asesinato fue asegurada, efectifvos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y de peritos de Criminalística comenzaron las diligencias para integrarla a la carpeta de investigación, puesta a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los hechos se suman al descubrimiento de restos humanos en un terreno baldío situado en la colonia Paseo Santa Fe, cuando trabajadores municipales realizaban labores de limpieza, hasta que uno de los empleados notó una bolsa negra que expulsaba un olor a putrefacción, también en el municipio de Juárez, durante el pasado 6 de agosto.

Desaparecidos en Nuevo León

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) , durante el año pasado se localizaron los cadáveres de 175 personas reportadas como desaparecidas, lo que colocó al estado en el segundo lugar a nivel nacional. Por su lado, el Estado de México se colocó en el segundo lugar, con un total de 210 personas muertas, mientras que el Estado de México se colocó en tercer lugar con 109 personas muertas.

