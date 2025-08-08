Javier López Casarín refuerza seguridad de la alcaldía Álvaro Obregón con 125 patrullas

El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, entregó una flotilla de nuevas patrullas que permitirá reforzar la estrategia de seguridad en la demarcación.

Desde el Parque la Bombilla, el edil dio el banderazo de salida a las 125 nuevas unidades que serán usadas por policías complementarios de la alcaldía, con el fin de reforzar los patrullajes y aminorar los tiempos de reacción ante una emergencia.

Frente a vecinos, policías y funcionarios, López Casarín reconoció que, en menos de un año, Álvaro Obregón se convirtió en la demarcación con más patrullas, pues triplicó su capacidad al pasar de 40 a 125.

"Las patrullas triplican la presencia territorial y permiten a Álvaro Obregón consolidarse como alcaldía modelo, comprometida con el bienestar y seguridad", dijo.

Detalló que esta entrega consta de 110 camionetas tipo pick up, cuatro grúas y 15 unidades híbridas especiales que circulan todos los días y permitirán convertir a la alcaldía en un ejemplo del cuidado al medio ambiente.

Estas últimas servirán para fomentar los recorridos en San Ángel y Santa Fe; además, abonarán a la generación de índices mensuales que ayuden a conocer el funcionamiento y beneficio de los vehículos para que puedan ser replicados en otras zonas.

Asimismo, destacó que durante el primer trimestre del año la demarcación fue reconocida como la alcaldía con mayor eficiencia policial y tuvo una reducción de 8.54 por ciento en delitos de alto impacto, en comparación con el mismo periodo de 2024.

Lo anterior, dijo, gracias a la estrategia 360° y el Código Águila, dentro del cual se han realizado 228 mil 430 operativos para mejorar el espacio público, así como 42 jornadas de chatarrización, donde se han remitido mil 50 vehículos que dañaban la imagen urbana.

Ante ello, reconoció la labor policial e invitó a los vecinos a sumarse a la estrategia a través de la denuncia ciudadana.

MAAZ