Invertirá Green Corridors 17 billones de dólares en Zona del Puerto Colombia

El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, firmó un memorándum de entendimiento (MOU) con el alcalde de Laredo, Texas, Víctor Treviño, y el director ejecutivo de Green Corridors, Mitch Carlson, a fin de establecer un marco general de colaboración para el establecimiento de centros logísticos en ambos países.

En el evento realizado en Dolores Ranch, el mandatario estatal agradeció el apoyo de las autoridades estadounidenses en la apuesta para impulsar la zona fronteriza del estado.

"El alcalde ha estado apostando por el Puente Colombia. Hoy se celebra el 34 aniversario del puente; imagínense, hace tres años solo teníamos 800 cruces, ahora tenemos 10,000 en tan solo tres años. Pronto tendremos estos permisos, con más cruces, y preveo que para 2030 los cruces aumentarán a 20,000", señaló García Sepúlveda.

Por su parte, el alcalde de Laredo, Texas, apuntó que tienen el importante compromiso de convertir esta aduana en uno de los principales cruces hacia Estados Unidos.

Buscan impulsar el comercio an ambos lados de la frontera. FOTO: Archivo.

Buscan mejorar el intercambio de experiencias entre ambas zonas de la frontera

El memorándum expresa la intención de sus participantes de coordinar esfuerzos e intercambiar información sobre la planificación de infraestructura, facilitar el comercio y la cooperación en el Sistema Inteligente de Transporte de Carga transfronterizo de Green Corridors, entre otros.

Tras la firma del documento, la comitiva hizo un recorrido en helicóptero por los desarrollos de Talise, Gateway Industrial Park y los proyectos de la TX 255.

El Proyecto Talise, a establecerse en Laredo, tendría una inversión de 8 mil millones de dólares en 13,000 acres (52.6 kilómetros cuadrados), situado al norte de Laredo, en la intersección de la I-35, la US-83 y la Texas 255.

El estado es uno de los focos de desarrollo más importantes para el país. FOTO: Archivo.

Invierten 17 mil millones de dólares en Nuevo León

Asimismo, el Proyecto Gateway Industrial Park comprende un área de 3,300 acres (12.4 kilómetros cuadrados), situado en la I-35 y TX 255 en el norte de Laredo, Texas.

En México, la empresa estadounidense de logística tendrá su base de operaciones en el Interpuerto de Salinas Victoria. Con estos proyectos, la empresa especializada en logística invertiría 17 mil millones de dólares.

El Mandatario estatal y sus acompañantes aterrizaron en el Wisdom Industrial Park, en Laredo, donde fueron recibidos por el dueño del parque y tuvieron una charla informal sobre proyectos de desarrollo e inversión.